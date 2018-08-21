Milli sporculardan Dünya Motokros Şampiyonası öncesi akrobasi gösterisi

Satılmış AKKAŞ / AFYONKARAHİSAR,(DHA)

Afyonkarahisar\'da düzenlenecek Dünya Motokros Şampiyonası\'nda Türkiye\'yi temsil edecek sporcular, akrobasi gösterisiyle beğeni topladı.

Afyonkarahisar\'da 1-2 Eylül tarihleri arasında yapılacak Dünya Motokros Şampiyonası\'nda Türkiye\'yi temsil edecek sporcular özel bir gösteri sundu. Sporcuların şovunu Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban ve Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İl Başkanı Nadir Güzbey ve çok sayıda vatandaş izledi. Milli sporcular Mustafa Çetin ve Emircan Şenkalaycı özel pistte yaptıkları akrobasi gösterileriyle büyük beğeni topladı.

EN AZ 50 BİN SEYİRCİ AFYONKARAHİSAR\'A GELECEK

TMF Başkanı Yunus Uçar, şampiyona öncesi hazırlıkların tamamlanma aşamasına geldiğini belirtti. Şampiyonada, Türkiye\'yi beş milli sporcunun temsil edeceğini belirten Uçar, \"Dünyanın en büyük motokros şampiyonlarını ve en büyük zirve sporcuları burada olacak. Afyonkarahisar\'dan tüm dünyaya, Türkiye\'nin gençliğini ve spor gücünü göstereceğiz. Belediyenin katkıları ile dünyanın en güzel, en kapsamlı motokros parkurunu yaptık. Bu şampiyona, en az 50 bin seyirciyle Afyonkarahisar\'ı ve Türkiye\'yi tüm dünyaya spor penceresinden duyurduğumuz, sesimizi haykırdığımız bir organizasyon olacak\" dedi.

Şampiyonaya hazırlık sürecinde pistte iyileştirmeler yapıldığını kaydeden Yunus Uçar, 1750 metre uzunluğundaki pistin dünya standartlarında olduğunu aktardı.

\'DERECE ALMAK İSTİYORUM\'

Milli sporcu Mustafa Çetin ise 5 yıldır bu sporu yaptığını, iki Türkiye Şampiyonluğu olduğunu belirterek, \"Derece almak için çalışma yapıyoruz. Antrenmanlarımızı tamamladık. Bu büyük organizasyonda güzel dereceler elde etmek en büyük arzumuz\" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Yunus Uçar\'ın açıklamaları

- Mustafa Çetin\'in açıklamaları

- Pist ve seyircilerden görüntüler

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