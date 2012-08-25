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Yaşam

Milli sporcular kaza yaptı: 2 ölü

Milli atlet Bekir Karayel'in kullandığı otomobil, Denizli'de şarampole devrildi. 2 kişi hayatını kaybetti

25 Ağustos 2012 22:31

Muğla'dan Ankara'ya giden milli atlet Bekir Karayel'in kullandığı 06 BK 646 plakalı otomobil, Denizli-Afyon Karayolu Aşağı Dağdere köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Mustafa Çiftçi'nin Anadolu Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, kazada, otomobilde bulunan atletlerden Erkan Kuş olay yerinde, Kasım Uludağ ise hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi. Maraton koşucusu milli atlet Bekir Karayel ile beraberindeki bulunan Hakan Karayel, Atilla Keşan ve atlet Can Küçükbilgili yaralandı.

Yaralılardan Bekir Karayel, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne, diğer yaralılar ise Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Kazada yaşamını yitiren milli atlet Erkan Kuş, Londra Maratonu'nda kariyerinin 3. maratonunu koşmuş, 23 yaşındaki atlet Kasım Uludağ ise gelecek vaat eden atletler arasında yer alıyordu. 

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