Milli sporcudan taciz

Sutopu Milli Takım oyuncusu Naipoğlu hakkında takım arkadaşının annesine “O eteği yine giy gel” dediği gerekçesiyle 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.



Sutopu Milli Takım oyuncusu ve Yüzme İhtisas Kulübü kaptanı Yusuf Demirhan Naipoğlu 2006’de takım arkadaşı Murat Çarak’ın göz doktoru olan annesi Ayça Çarak’a cinsel tacizle suçlanıyor. Bir erkeğin kendisini araması üzerine Şişli Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuran Çarak, “İki aydır gizli bir numaradan arayan erkek, ’O etek sana çok yakışmıştı, o eteği yine giy gel’, ’Ayakkabılarını giy’ gibi sözler söylüyor” dedi.



Soruşturma başlatan Cumhuriyet Savcısı Suudi Güner, arayan kişinin Çarak’ın oğlu Murat Çarak’ın Yüzme İhtisas Kulübü’nden takım arkadaşı Yusuf Demirhan Naipoğlu olduğunu tespit etti. 2007’de iddianamesini hazırlayan Savcı, Naipoğlu’nun Çarak’ı 3 kez aradığını belirterek TCK’nın cinsel taciz suçlamasını düzenleyen 105/1’den dava açtı.



Oğlu yedek kaldığı için suçlandığını söyledi



Şişli 1 Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Naipoğlu, yanıt dilekçesinde, Çarak’ın eşinin Yüzme İhtisas Kulübü’nde yönetici olduğunu, kendisini bu nedenle tanıdığını belirterek “Kaptanı olduğumu Yüzme İhtisas Kulübü’nda oğlu Murat Çarak da oynamaktadır” dedi. Oğlu Murat’ın yedek kaldığı için Ayça Çarak’ın bu suçlamalarda bulunduğunu öne süren Naipoğlu, “Oysa oğlunun yedek kalmasıyla benim bir ilgim yok. Her oyuncunun uzun süre yedek kalması normal bir durumdur” dedi.