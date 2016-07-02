T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Milli sporcu Özen'in katiline ömür boyu hapis

Özen, 28 Eylül'de annesi tarafından evinin banyosunda küvetin içinde ölü olarak bulunmuştu

02 Temmuz 2016 17:25

ABD'de öldürülen 29 yaşındaki milli sporcu Dilara Elysse Özen'in katili, Andrew Thomas Messner ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Pensilvanya eyaletinin Philadelphia kentinde, Eylül 2015'te Bayan Buz Hokeyi Milli Takımı sporcusu Özen'i öldüren erkek arkadaşı, Messner'le ilgili davada karar açıklandı.

Bucks County Yargıcı Rea Boylan, milli sporcu Özen'i "Vahşice" katleden, "Ruhsal bozukluk ve aile içi şiddet" geçmişi bulunduğu bildirilen 30 yaşındaki Messner'i, "Birinci dereceden adam öldürmek" suçundan ömür boyu hapse mahkum etti.

Bölge Savcı Yardımcısı AJ Garabedian Özen'in ölümünden önce "Yere serici, öldürücü bir mücadele" olduğunu ve Özen'in kaybettiğini belirtti.

Otopsi raporunda Özen'in cesedinin bıçaklı saldırıdan önce yüzüne darbe aldığı belirtilirken, mutfak bıçağıyla öldürüldüğü ifade edildi. 

Savcı Yardımcısı Garabedian'ın açıklamasında, Messner'in kanlı elbiseyi imha etmeye çalıştığı, hatta eczaneye gidip, uyku hapı aldığı vurgulandı.

Milli sporcu Özen, 28 Eylül’de 2015'te annesi tarafından evinin banyosunda küvetin içinde ölü olarak bulunmuştu. 

Erzurum’da 2011'de düzenelenen 'Universiade Oyunları'nda Bayan Buz Hokeyi Milli Takımı formasını giyen ve en son İzmir Buz Hokey'i takımında oynayan Özen, seyahat zorlukları nedeniyle de Milli Takım'dan affını istemişti.

ETİKETLER

ABDmilli sporcuDilara Elysse ÖzenAndrew Thomas Messnerömür boyu hapis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24