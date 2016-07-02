Milli sporcu Özen'in katiline ömür boyu hapis

ABD'de öldürülen 29 yaşındaki milli sporcu Dilara Elysse Özen'in katili, Andrew Thomas Messner ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Pensilvanya eyaletinin Philadelphia kentinde, Eylül 2015'te Bayan Buz Hokeyi Milli Takımı sporcusu Özen'i öldüren erkek arkadaşı, Messner'le ilgili davada karar açıklandı.

Bucks County Yargıcı Rea Boylan, milli sporcu Özen'i "Vahşice" katleden, "Ruhsal bozukluk ve aile içi şiddet" geçmişi bulunduğu bildirilen 30 yaşındaki Messner'i, "Birinci dereceden adam öldürmek" suçundan ömür boyu hapse mahkum etti.

Bölge Savcı Yardımcısı AJ Garabedian Özen'in ölümünden önce "Yere serici, öldürücü bir mücadele" olduğunu ve Özen'in kaybettiğini belirtti.

Otopsi raporunda Özen'in cesedinin bıçaklı saldırıdan önce yüzüne darbe aldığı belirtilirken, mutfak bıçağıyla öldürüldüğü ifade edildi.

Savcı Yardımcısı Garabedian'ın açıklamasında, Messner'in kanlı elbiseyi imha etmeye çalıştığı, hatta eczaneye gidip, uyku hapı aldığı vurgulandı.

Milli sporcu Özen, 28 Eylül’de 2015'te annesi tarafından evinin banyosunda küvetin içinde ölü olarak bulunmuştu.

Erzurum’da 2011'de düzenelenen 'Universiade Oyunları'nda Bayan Buz Hokeyi Milli Takımı formasını giyen ve en son İzmir Buz Hokey'i takımında oynayan Özen, seyahat zorlukları nedeniyle de Milli Takım'dan affını istemişti.