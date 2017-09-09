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Yaşam

Milli sporcu Harun Koyuncu yaşamına son verdi!

Koyuncu'nun intihar nedeni araştırılıyor

09 Eylül 2017 15:01

Şanlıurfa'da, 'Wushu' dövüş sporu dalında Türkiye birinciliği ve Avrupa ikinciliği olan 21 yaşındaki milli sporcu Harun Koyuncu, evinde kendini asarak yaşamına son verdi.

Olay, öğle saatlerinde Yakubiye Mahallesi'nde meydana geldi. Uzakdoğu dövüş sporu olan 'Wushu' dalında milli sporcu olan Harun Koyuncu, yalnız olduğu sırada evin banyosuna kendisini iple astı. Eve gelen yakınları tarafından banyoda asılı bulunan Koyuncu için polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri yaptıkları müdahalede milli sporcunun öldüğünü saptadı.

Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Harun Koyuncu'nun cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Nişanlı olduğu belirtilen Koyuncu'nun intihar nedeni araştırılıyor.

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