Milli sporcu Esra Bayrak'tan 60 metre branşında dünya şampiyonluğu

Polonya’nın Torun şehrinde devam eden Virtüs Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda sporcu Esra Bayrak, 60 metrede dünya şampiyonu oldu.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'ndan (TÖSSF) yapılan açıklamaya göre, piste çıkan Esra Bayrak, kadınlar 60 metrede 8,06'lık derecesiyle altın madalya kazandı.

Şampiyonada bugün 60 metre stilinde piste çıkan Bayrak, tüm rakiplerini geride bıraktığı derecesiyle son 5 yılın en iyi 60 metre derecesini koşarak ayrı bir başarı elde etti.

2016 yılından bu yana katıldığı her şampiyonadan altın madalya ile dönen milli sporcu, Avrupa ve dünya şampiyonalarında 60 ve 100 metrede altın madalyanın sahibi olarak ayrı bir rekora imza attı.



Öte yandan özel sporcular tarihinde bir ilki başaran Esra Bayrak, Muhsine Gezer, Edanur Akın ve Fatma Damla Altın’dan oluşan Kadınlar 4x200 Bayrak Takımı, dünya üçüncüsü oldu.

Yarın sona erecek şampiyonda Türkiye, 2 altın ve 4 bronz olmak üzere toplam madalya sayısını 6'ya çıkarttı.