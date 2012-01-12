Milli sporcu antrenmanda hayatını kaybetti

T24 - Alp Disiplini Milli Takım oyuncusu 18 yaşındaki Aslı Nemutlu antreman sırasında öldü. Nemrutlu'nun yapılan kontrollerin ardından boynunun kırıldığı belirlendi.





Alp Disiplini Milli Takım oyuncusu Aslı Nemutlu, hafta sonu düzenlenecek Türkiye Gençler Kayak Şampiyonasına hazırlandığı Erzurum Konaklı kayak merkezinde dengesini kaybedip düşerek boynunu kırdı.



Olay, Erzurum'un Palandöken'den sonra ikinci kayak merkezi olan Konaklı'da saat 10.00 sıralarında meydana geldi.



Alp disiplini kayak yarışmaları için Erzurum'a gelen Kayak Milli Takımı sporcuları bu sabah hazırlık antrenmanı için piste çıktı.



Kayakçılardan İstanbul'da öğrenci olan Aslı Nemutlu pistte kayarken, ayağından kayak çıktı.



Dengesini kaybederek piste düşüp metrelerce sürüklenen ve ağır yaralanan Aslı Nemutlu, hemen Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Aslı Nemutlu, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.





Saint Joseph Lisesi’nin yayınladığı Aslı Nemutlu’nun başarılı hayat hikayesi:



"2005 yılında, minikler kategorisinde, Uludağ'da yapılan İstanbul İl Birinciliği Yarışmaları'nda Büyük Slalom'da 2., Slalom'da 3. oldu. 2005 yılında A grubu yarışmalarında , Erciyes'te Slalom'da 2., Büyük Slalom'da 6. oldu. 2006 yılından itibaren kayak Aslı için daha önemli bir uğraş haline geldi ve profesyonel olarak yarışmaya başladı. 2006 yılında, Çocuk 1 kategorisinde Uludağ'da, İstanbul İl Birinciliği'nde Büyük Slalom'da 3, Slalom'da 4. oldu. 2006 yılında Erciyes'te yapılan A grubu yarışmalarında Büyük Slalom'da 4., Slalomda 2. oldu. Bu yarıştan sonra yine 2006 yılında, Uludağ'da yapılan Türkiye Şampiyonasında, Slalom'da 6., Büyük Slalom'da 4. oldu. Çocuk 1 kategorisinde Büyük Slalom'da ve Slalom'da İstanbul 1.si oldu. Uludağ'da yapılan 1.Etap yarışlarında Büyük Slalom ve Slalom'da 3. oldu. Palandöken'de yapılan 2. Etap yarışlarında Büyük Slalom'da 1. oldu. Yine Uludağ'da yapılan Türkiye Şampiyonası'na katıldıktan sonra Uluslararası Çocuk Kupası yarışmalarının iptali nedeniyle milli takıma çağrılmadı. Daha sonra yaptığı derecelerle Milli Takıma girmeye hak kazanan Aslı, Uludağ'da yapılan Uluslararası Çocuk Kupası'nda Türkiye'yi temsil etti. 2007 yılında Uludağ'da yapılan İstanbul İl Birinciliği'nde Slalom'da Türkiye 3.sü oldu.



2008 yılı OKS yılı olduğu için kayakta çok fazla başarı elde edemeyen Aslı, 2008 yılında Uludağ'da yapılan İstanbul İl Birinciliği'nde, Çocuk 2 kategorisinde Slalom'da 4., Büyük Slalom'da 5. oldu. Erzurum'da yapılan 2. Etap yarışmalarında Slalom'da 4. oldu.



2009 yılında, Uludağ'da yapılan İstanbul İl Birinciliği'nde Çocuk 2 kategorisinde Büyük Salom'da ve Slalom'da İstanbul 2.si oldu. Etap yarışmalarından sonra Türkiye Şampiyonası'na katıldı. Daha sonra milli takıma çağrıldı ve Uluslararası Çocuk Kupası'nda yarıştı. 2010 yılında, Palandöken'de yapılan 1. Etap yarışlarında Gençler kategorisinde Slalom'da 4., Büyük Slalom'da 6. oldu. Yine Palandöken'de yapılan 2. Etap yarışında Büyük Slalom'da 5. oldu. Daha sonra yine Palandöken'de yapılan Türkiye Şampiyonası'nda Slalom'da Türkiye 4. sü oldu. Bu yarışmalardan sonra tekrar milli takıma çağrıldı. Aslı, 12 Ocak 2012 tarihinde Erzurum'un Palandöken'den sonra ikinci kayak merkezi olan Konaklı'da, Milli Takım'la birlikte Alp disiplini kayak yarışmaları için antrenman yaparken gerçekleşen bir kaza sonucu yaşamını yitirdi."

