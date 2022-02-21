Milli Savunma Üniversitesi mezuniyet töreninde çekildiği iddia edilen "dua" videosu tartışma yarattı

Bir teğmenin Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) kürsüsünde mezuniyet duası ederken çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Teğmenin, MSÜ kürsüsünde önce tekmil verdikten sonra dua ettiği görüntüler büyük tartışma yarattı. Bakanlık, “O videoyu ailesine göndermiş” dedi.

Görüntülerde teğmenin, salavat getirdikten sonra, “Yarabbi her başlayan bitiyor, her yeni eskiyor. İşte bizler de başlamış olduğumuz eğitim sürecini bugün nihayete erdirdik. Yarabbi almış olduğumuz bu eğitimi hakkımızda hayırlara vesile eyle” ifadelerini kullandığı duyuluyor.

Cumhuriyet’in haberine göre, konuyla ilgili Cumhuriyet’e bilgi veren Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri, teğmenin Milli Savunma Üniversitesi kürsüsünde ettiği duanın görüntülerinin herhangi bir törene ait olmadığını bildirdi. Teğmenin kürsüde dua ettiği video görüntülerini çektikten sonra kendi ailesine gönderdiğini, görüntülerin ailesi tarafından paylaşıldığını bildiren yetkililer, teğmenle ilgili herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığı sorusu üzerine, “Emir talimatlar neyi gerektiriyorsa yapılıyor” ifadelerini kullandı.