T24 LogoT24 Logo
Eğitim

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları açıklandı

02 Temmuz 2020 17:13

ÖSYM, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) sonuçlarını, https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıkladı.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, 14 Haziran 2020’de gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçlarını duyuruldu. Adaylar, ÖSYM'nin sitesinden, TC kimlik numarası ve aday şifreleriyle sonuçlarına erişebilecek.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "14 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2020-MSÜ sınav sonuçlarının tüm adaylarımıza, ailelerine ve milletimize hayırlı olmasını dilerim" dedi. 

Sonuçlar için tıklayın. 

 

ETİKETLER

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavımilli savunma üniversitesi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24