Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları açıklandı

ÖSYM, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) sonuçlarını, https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıkladı.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, 14 Haziran 2020’de gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçlarını duyuruldu. Adaylar, ÖSYM'nin sitesinden, TC kimlik numarası ve aday şifreleriyle sonuçlarına erişebilecek.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "14 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2020-MSÜ sınav sonuçlarının tüm adaylarımıza, ailelerine ve milletimize hayırlı olmasını dilerim" dedi.

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