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Milli Savunma Bakanlığı'ndan Münbiç açıklaması

ABD Silahlı Kuvvetleri'nden Münbiç'te yapılacak ortak devriye için eğitime katılacak ilk grup Türkiye'ye geldi

03 Ekim 2018 01:59

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Münbiç'le ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Münbiç'te icra edilecek müşterek devriyeye yönelik ortak eğitimlerin başlamasıyla ilgili çalışmalar devam etmektedir. ABD Silahlı Kuvvetleri'nden eğitime katılacak ilk grup personel bugün Türkiye'ye intikal etmiştir" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin Münbiç kentinde ABD ile koordineli icra edilecek devriye ile ilgili açıklamada bulundu.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Münbiç Yol Haritası ve Güvenlik Prensipleri doğrultusunda, Türkiye ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca önümüzdeki dönemde Münbiç'te icra edilecek müşterek devriye faaliyetlerine yönelik ortak eğitimlerin başlaması ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Bu eğitimlerin tamamlanmasını müteakip, ortak devriye faaliyetleri başlayacaktır. Bu kapsamda, ABD Silahlı Kuvvetlerinden eğitime katılacak ilk grup personel 2 Ekim 2018 tarihinde Türkiye'ye intikal etmiştir" dedi.

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