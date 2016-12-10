Milli Savunma Bakanlığı’ndan komisyona ‘top secret’ belgeler; içinde Gülen’in askerlik belgesi de var

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TBMM 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu'na, Fetullah Gülen'in askerlik belgesinin de içinde olduğu ‘çok gizli’ nitelikli belgeler gönderdi. Buna göre, Erzurum Pasinler ve Yakutiye Askerlik şubelerinde bulunan kütük defterlerinden elde edilen bilgilere göre; 27. Nisan 1941 doğumlu olan Gülen, 24. Kasım 1961'de silah altına alındı. 24 Kasım 1963'te terhis edildi.

3 ay hava değişimi alıyor

İskenderun'daki 39. Mekanize. Piyade Tugayı'nda askerliği yapan Gülen, 3 ay hava değişimi raporu alıyor. Askerlik sırasında bir ceza almayan Gülen, 11 Ocak 1961'de nüfus kaydını Erzurum Pasinler'den, Erzurum Yakutiye ilçesine aldırıyor.

Karargâh sorumluları

TBMM'ye darbeci Yurta Sulh Konseyi'nin hazırladığı, "karargâh sorumlularını" gösteren belge de gönderildi.

Tuğgeneral Mehmet Partigöç ve Kurmay Albay Cemir Turhan imzalı belgede, "ülke genelinde meydana gelen ani gelişmeler kapsamında, karargâhların eksiksiz güvenliğini sağlamak ve işbirliğini devam ettirek maksadıyla, aşağıda belirtilen personel hizalarındaki karargâhlara genel karargâh sorumlusu olarak görevlendirilmiştir" emri yer alıyor.