Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'doğal afet şehitleri' açıklaması

Afyonkarahisar'daki patlamada şehit olan 25 askerin "doğal afet şehidi" sayıldığı yönündeki tartışmaların ardından, Milli Savunma Bakanlığı, "Mevzuatın değiştirilmesine yönelik çalışmalar başlatıldı" dedi.

TSK bünyesinde hayatını kaybeden personelin şehitliklere defin işlemlerinin MSB şehitlik yönergesine göre yürütüldüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bir personelin şehitliğe defnedilebilmesi için ölüm sebepleri, yönergede on ayrı başlık altında toplanmıştır. Afyonkarahisar'daki mühimmat patlaması neticesinde hayatını kaybeden personelin durumu, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nca yapılan inceleme sonucunda, ilgili yönergenin 4'üncü maddesinin 'h' bendine (Herhangi bir askeri tesis, kışla ve binanın yangın, sel, deprem, heyelan, çığ gibi doğal afetlere maruz kalması nedeniyle ölenler) en yakın olduğu değerlendirilmiş ve personelimiz şehitliklere defnedilmiştir.