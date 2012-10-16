T24 LogoT24 Logo
Gündem

25 asker 'doğal afet şehidi' sayıldı, aileler birçok haktan mahrum kaldı

Afyon'da ölen askerlerin 'görev şehidi' sayılması nedeniyle, aileleri şehitlere tanından birçok haktan mahrum kaldı

16 Ekim 2012 12:46

Afyon'da meydana gelen cephanelik patlamasında şehit olan 25 asker "doğal afet şehidi" sayıldı. Şehit ailelerine 33'er bin lira yardım yapılacakken, şehitler "terör şehidi" sayılmadığı için aile bireylerine iş hakkı tanınmayacak.

Afyon'da 5 Eylül 2012'de cephaneliğe Sakarya'dan nakledilen mühimmatların nakli yapılırken meydana gelen patlamada 25 asker şehit olmuş 4 asker de ağır yaralanmıştı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından, Afyon'daki cephanelik patlamasında şehit olan 25 askerin ailelerine gönderilen yazıda, personelin "görev esnasında doğal afet nedeniyle şehit olduğu" belirtildi.

Ceyda Karaaslan'ın Sabah gazetesindeki haberine göre; Afyon'da ölen askerlerin "görev şehidi" sayılması nedeniyle, aileleri şehitlere tanından birçok haktan mahrum kaldı. Terörle mücadele dışında "kaza ve ihmal"den ölen askerler tam olarak şehit statüsüne alınmıyor.

Bu kapsamda er ve erbaşların ailelerine 3 bin lira ölüm yardımı ödendi. Ayrıca Mehmetçik Vakfı 30'ar bin lira yardımda bulunacak. Ölenler terör şehidi olmadığı için aile bireylerine de iş hakkı tanınmayacak.

ETİKETLER

afyonşehitaskerkara kuvvetleriyardımmehmetçik vakfı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24