25 asker 'doğal afet şehidi' sayıldı, aileler birçok haktan mahrum kaldı

Afyon'da meydana gelen cephanelik patlamasında şehit olan 25 asker "doğal afet şehidi" sayıldı. Şehit ailelerine 33'er bin lira yardım yapılacakken, şehitler "terör şehidi" sayılmadığı için aile bireylerine iş hakkı tanınmayacak.

Afyon'da 5 Eylül 2012'de cephaneliğe Sakarya'dan nakledilen mühimmatların nakli yapılırken meydana gelen patlamada 25 asker şehit olmuş 4 asker de ağır yaralanmıştı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından, Afyon'daki cephanelik patlamasında şehit olan 25 askerin ailelerine gönderilen yazıda, personelin "görev esnasında doğal afet nedeniyle şehit olduğu" belirtildi.

Ceyda Karaaslan'ın Sabah gazetesindeki haberine göre; Afyon'da ölen askerlerin "görev şehidi" sayılması nedeniyle, aileleri şehitlere tanından birçok haktan mahrum kaldı. Terörle mücadele dışında "kaza ve ihmal"den ölen askerler tam olarak şehit statüsüne alınmıyor.

Bu kapsamda er ve erbaşların ailelerine 3 bin lira ölüm yardımı ödendi. Ayrıca Mehmetçik Vakfı 30'ar bin lira yardımda bulunacak. Ölenler terör şehidi olmadığı için aile bireylerine de iş hakkı tanınmayacak.