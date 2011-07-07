-MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINDA DEVİR TESLİM ANKARA (A.A) - 07.07.2011 - Vecdi Gönül, Milli Savunma Bakanlığını düzenlenen törenle İsmet Yılmaz'a devretti. Bakanlık görevini devralan Yılmaz, '''Hazır ol cenge ister isen sulh-u salah' sözünü düstur alarak bizim barışı sağlayabilmek için savaşa hazır olmamız lazım, güçlü bir silahlı kuvvetlerimizin olması lazım'' dedi. Gönül, sivil plakalı bir araçla Milli Savunma Bakanlığına gelen Yılmaz'ı bakanlık önünde karşıladı. Birlikte çektirilen fotoğrafın ardından Bakan Yılmaz, Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı Korgeneral Ümit Dündar, Savunma Sanayii Müsteşarı Murad Bayar ve diğer yetkililerle tanıştı. Tören kıtasını selamlayan Bakan Yılmaz, daha sonra anı defterini imzaladı. Bakanlık makamında gerçekleşen devir teslimde konuşan Gönül, Yılmaz'a bakanlık görevini devretmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 19 Kasım 2002'den itibaren yürüttüğü Milli Savunma Bakanlığı görevinin sona erdiğini anımsatan Gönül, bakan olarak atanan Yılmaz'ın çok önemli görevlerde bulunan değerli bir devlet adamı olduğunu belirtti. Yılmaz'ın diğer görevlerinde gösterdiği başarıyı, enerjiyi ve verimliliği bakanlık görevinde de göstereceğine inandığını dile getiren Gönül, Milli Savunma Bakanlığının hükümetler için vazgeçilmez, Türkiye için ise fevkalade önemli bir görev olduğunu söyledi. Bakan Yılmaz da Türkiye'nin savunma ve güvenlik politikasının oluşturulmasına, TSK'nın göreve hazır bulundurulmasına destek sağlayan bir bakanlık görevini üstlenmekten duyduğu gururu belirtti. Devraldığı görevin önem ve sorumluluğunun farkında olduğunu dile getiren Bakan Yılmaz, ülke tarihinin kesintisiz en uzun dönem Milli Savunma Bakanlığı görevi yürüten Gönül'ün önemli katkılar sağladığını söyledi. Gönül'den devraldığı bakanlık görevini daha ileri bir seviyeye götürmenin en büyük hedefi olduğunu belirten Yılmaz, Gönül'ün görev süresince gerçekleşen asker alma faaliyetleri, savunma sanayi ihaleleri, mevzuat çalışmaları, NATO ve AB nezdindeki önemli atılımlar sayesinde Türkiye'nin bölgesinde lider ülke olduğunu belirtti. Vecdi Gönül'ün değerli hizmetlerinin daima hatırlanacağını vurgulayan Bakan Yılmaz, görevinin devretmesine rağmen Gönül'ün Milli Savunma Bakanlığı ailesinin önemli bir ferdi olduğunu da bildirdi. Gönül'ün tecrübeleri sayesinde bundan sonra da kendilerine yol gösterici olacağını ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti: ''Güçlü bir savunma sanayi milli güvenlik stratejimizin önemli unsurlarından biridir. Bu çerçevede TSK'nın değişen ana sistem ihtiyacının herhangi bir kısıtlamaya bağlı olmaksızın, bağımsız şekilde yurt içinden karşılanması, milli harp sanayinin oluşturulması ve geliştirilmesine, TSK'nın caydırıcı gücünün devamlılığını sağlaması gerekmektedir. 'Hazır ol cenge ister isen sulh-u salah' sözünü düstur alarak bizim barışı sağlayabilmek için savaşa hazır olmamız lazım, güçlü bir silahlı kuvvetlerimizin olması lazım.'' Bakan Yılmaz, Vecdi Gönül'ün küresel tehdit ve risk algılamalarını da dikkate alarak TSK bünyesinde ihtiyaç duyulan yeniliklerin gerçekleştirilmesinde ulusal ve uluslararası düzeyde gösterdiği katkıların gelecekte de takdirle anılacağını da kaydetti. Konuşmaların ardından Bakan Yılmaz, Gönül'e plaket takdim etti. Devir teslim törenin ardından Bakan Yılmaz, kutlamaları kabul etti.