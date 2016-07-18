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15 Temmuz Darbe Girişimi

Milli Savunma Bakanlığı'na ilk kez sivil özel kalem müdürü atandı

Bakan Işık'ın Milli Savunma Bakanlığı'ndaki danışmanlık görevini yürüten Ahmet Akyol, yeni özel kalem müdürü oldu

18 Temmuz 2016 22:11

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Özel Kalem Müdürü Kurmay Albay Gök'ün darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının ardından bu göreve sivil bir ismi atadı. Danışmanlık görevini yürüten Ahmet Akyol, Milli Savunma Bakanlığı'nın ilk sivil özel kalem müdürü oldu. Geçmiş yıllarda bu makama yapılan atamalar Genelkurmay Başkanlığı'nca yapılıyordu

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Özel Kalem Müdürü Kurmay Albay Gök'ün darbe girişimine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının ardından bu makama kendisi bir atama gerçekleştirdi.

Bakan Işık'ın Milli Savunma Bakanlığı'ndaki danışmanlık görevini yürüten Ahmet Akyol, yeni özel kalem müdürü oldu.

Akyol'un Milli Savunma Bakanlığı'nın ilk sivil özel kalem müdürü olduğu bildirildi. Sadece subaylar tarafından yürütülen bu göreve yönelik atamalar geçmiş yıllarda Genelkurmay Başkanlığınca gerçekleştiriliyordu.

Öte yandan Bakan Işık, emir subaylığını yapan Albay Abdulvahap Özkul'u da görevden aldı.

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