Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı askeri fabrika, özelleştirme kapsamına alındı

Milli Savunma Bakanlığı'na (MSB) bağlı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü bünyesindeki 1. Ana Bakım Fabrikası özelleştirme kapsamında alındı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararı kapsamında yayımlanan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) kararına göre; Sakarya Arifiye ilçesinde 1.8 milyon metrekare üzerine kurulu tesisin, işletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirilmesi ve işletme hakkı süresinin 25 yıl olması öngörülüyor. Özelleştirme işlemleri 31 Aralık 2019'a kadar tamamlanacak.

Fabrikada TSK'ya yönelik mal ve hizmet üretiminin devamlılığının sağlanması ve MSB kontrolünde yeni yatırımların yapılması da dahil olmak üzere ihale dokümanında ve işletme hakkı sözleşmesinde yer alacak hususlar, ÖİB ve MSB tarafından belirlenecek.

Uygulamada, teklif sahiplerinin savunma sanayi tesisi işletme deneyimleri, mali yeterlilikleri gibi MSB ve ÖİB tarafından uygun görülecek hususlar, ön yeterlilik kriteri olarak belirlenecek.