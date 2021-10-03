Millî Savunma Bakanlığı: Yunanistan'ın tutumuna karşı mütekabiliyet kapsamında sahada gerekli karşılık veriliyor

Millî Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan açıklamada "Yunanistan'ın hukuka aykırı, provokatif ve saldırgan tutumuna karşı diplomatik kanallardan girişimlerde bulunuluyor, mütekabiliyet kapsamında sahada gerekli karşılık veriliyor" ifadeleri yer aldı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadeler öne çıktı:

"Yunanistan'ın artan silahlanma faaliyetleri ile Türkiye'ye karşı denge oluşturma gayretinde olduğu değerlendirilmektedir

"Yunanistan'ın hukuka aykırı, provokatif ve saldırgan tutumuna karşı diplomatik kanallardan girişimlerde bulunuluyor, mütekabiliyet kapsamında sahada gerekli karşılık veriliyor"

"Eylül ayında Suriye harekat bölgelerinde, DAEŞ terör örgütü mensupları dahil toplam 148 terörist etkisiz hale getirildi."

"İlave tedbirlerle eylülde tüm hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1388 kişi yakalandı, 27 bin 686 kişi hududu geçemeden engellendi."

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Fransa ile yeni silah anlaşmaları imzalamadan önce Yunan devlet televizyonu ERT'ye verdiği özel röportajda, Yunan Silahlı Kuvvetlerinin modernleşmesi gerekliliğini belirterek, "Türkiye ile bir silahlanma yarışına girme niyetim hiç yok" ifadesini kullanmıştı.

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