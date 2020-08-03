Milli Savunma Bakanlığı: Türkiye, “Libya Libyalılarındır” prensibiyle hareket etmektedir

Milli Savunma Bakanlığı, Bahreyn Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya yönelik, "Türkiye, 'Libya Libyalılarındır' prensibiyle hareket etmektedir. Amacımız, Milli Mutabakat Hükümetinin öncülüğünde, tüm Libyalıları kapsayan toprak bütünlüğü ve ulusal birliği sağlanmış, bağımsız egemen ve müreffeh bir Libya’dır" ifadelerini kullandı.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığı'nın Abu Dabi'ye destek açıklamalarına Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) yanıt geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Arap televizyonunda yayımlanan mülakatında Birleşik Arap Emirlikleri hakkındaki sert sözlerine ilişkin Bahreyn Dışişleri Bakanlığı, Abu Dabi'ye destek açıklaması yayınlamıştı.

MSB, konuya ilişkin Bahreyn'e tepki gösterirken, "Abu Dabi yönetiminin Suriye, Libya, Yemen ve Afrika Boynuzu gibi bölgelerde Birleşmiş Milletler Sözleşmesi başta olmak üzere evrensel kuralları ve ahlaki değerleri çiğneyerek yürüttüğü istikrarsızlaştırıcı faaliyetleri yapıcı olarak nitelemek ve bunlara verdiğimiz haklı tepkiyi Arap kardeşlerimize yapılmış gibi göstermek talihsiz ve beyhude bir gayrettir. Arap halkı bizim dostumuzdur, kardeşimizdir" ifadelerini kullandı. MSB'nin açıklaması şu şekilde:

"Abu Dabi yönetimini ve bu yönetimi destekleyen hükümetleri aklıselime davet ediyoruz. Bahreynli yöneticilere bugün yanında durdukları devlet ve milletlerin yakın tarihte bu bölgede yaptıklarını hatırlatmaktan hicap duyarız.

"'Libya Libyalılarındır' prensibi"

Bölgesel barış, istikrar ve güvenlik darbecilerin değil, hukuk ve meşruiyetin yanında yer alınarak savunulabilir. Türkiye'nin Libya ile 500 yıla varan ortak tarihi, kültürü, anlayış ve inançları bulunmaktadır.

Türkiye, “Libya Libyalılarındır” prensibiyle hareket etmektedir. Amacımız, Milli Mutabakat Hükümetinin öncülüğünde, tüm Libyalıları kapsayan toprak bütünlüğü ve ulusal birliği sağlanmış, bağımsız egemen ve müreffeh bir Libya'dır.

Türkiye, darbecilerin değil, BM tarafından tanınan meşru Milli Mutabakat Hükümeti'nin daveti ve Uluslararası Hukuk'a uygun olarak imzalanmış ikili anlaşmalar çerçevesinde Libya'da bulunmaktadır. Türkiye bugüne kadar verdiği askeri eğitim, yardım ve danışmanlık desteğini sağlamaya kararlılıkla devam edecektir.

Bakan Akar ne demişti?

31 Temmuz 2020 tarihinde El Cezire televizyonunda Abu Dabi’nin terör örgütlerine ve gayrimeşru ülkelere desteklerde bulunduğunu belirten Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şu ifadeleri kullanmıştı;

"Bunlar ateş olsalar cürmü kadar yer yakarlar. Dolayısıyla bunların ister Suriye'de olsun, ister Irak'ta olsun bazı terörist grupları, teröristleri, PKK'yı, DEAŞ'ı, YPG'yi desteklemelerinin hiçbir kıymetiharbiyesi yok.

Bu konuda bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak Silahlı Kuvvetlerimizi, siyasi veya diplomatik gücümüzle yapılması gereken neyse bugüne kadar yaptık, bundan sonra da yapacağız. Ve fakat bu Abu Dabi'nin Libya'da yaptıkları var, Suriye'de yaptıkları var. Bunların hepsinin kayıtları tutuluyor. Yeri ve zamanı geldiğinde bunların hepsinin hesabı görülür."