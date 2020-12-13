Millî Savunma Bakanlığı: Türkiye iyi komşuluk ilişkilerinden yanadır

Millî Savunma Bakanlığı (MSB) Basın Sözcüsü Deniz Yarbay Şebnem Aktop, düzenlediği basın toplantısında Doğu Akdeniz'de Yunanistan'la yaşanan gerilimle ilgili "Türkiye iyi komşuluk ilişkilerinden yanadır" dedi:

"Ege ve Doğu Akdeniz'deki sorunların çözümüne yönelik olarak, Türkiye, her zaman olduğu gibi, uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkilerinden yanadır. Sorunların diyalogla, ön koşulsuz görüşmeler ile çözülmesi gerektiğini savunmaktadır. Yunanistan, bölgede tatbikat, taciz, ihlal ve provokatif açıklamalarıyla gerilimi tırmandırıcı uzlaşmaz tutumunu sürdürmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri Ege'de, Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak, alaka ve menfaatlerini korumaya, Kıbrıs Adası'nda uluslararası garanti ve ittifak antlaşmaları doğrultusunda barış ve güvenliğin teminatı olmaya devam etmektedir."

Aktop, Libya'daki Trablus hükümetine destek verilmeye devam edeceğini de sözlerine ekledi:

"Libya'daki 5 eğitim merkezinde verilen eğitimler sürdürülmektedir. Türkiye olarak bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da 'Libya Libyalılarındır' yaklaşımıyla, Libyalı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

Azerbaycan'da Rusya'yla ortak oluşturulan ateşkes gözlem merkezinin kurulma çalışmalarının sürdüğünü belirten Yarbay Aktop, Türk ordusunun ikili anlaşmalar kapsamında Azeri ordusuna eğitim vermeye devam ettiğini söyledi:

"Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde kardeş Azerbaycan ordusuna destek sağlamak maksadıyla, Özel Mayın Arama Temizleme Birliğimiz tarafından, mayın/EYP arama ve imha faaliyetleri icra edilmekte, mayın, el yapımı patlayıcı tespit ve imha ile patlayıcı madde keşif ve imha timlerimiz tarafından, eğitimler verilmektedir."

İdlib'deki duruma da değinen Aktop, yaklaşık 450 bin İdlibli Suriyelinin ateşkesten sonra evlerine geri döndüğünü söyledi.

Aktop, "Son bir ayda yurt içi ve yurt dışında 9'u büyük, 24'ü orta çaplı olmak üzere toplam 33 operasyon icra edilmiş, 68 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Hudut güvenliği kapsamında dönem içerisinde, yasa dışı hudut geçiş teşebbüsünde bulunan toplam 5 bin 753 şahıs yakalanmış, 34 bin 264 şahıs hududu geçmeden engellenmiş/geri itilmiştir. Bu şahıslar arasında 24'ü FETÖ olmak üzere toplam 39 terör örgütü mensubu yakalanmıştır" dedi.

https://www.youtube.com/watch?v=20x_FaEX6gw

"Sevk tarihleri ertelendi"

Daha sonra millî Savunma Bakanlığı'na bağlı birlik, karargâh ve kurumlarda koronavirüse karşı alınan tedbirlere değinen Aktop, şunları kaydetti:

"Askerlerimizin kışladan evlerine, evlerinden kışlalarına sağlıkla sevk edilebilmesi ve hareketliliğin azaltılması maksadıyla, 23-25 Kasım tarihlerinde sevke tabi 26 bin 132 yükümlünün sevk işlemi, 22-24 Aralık tarihlerine, 22-24 Aralık tarihlerinde Deniz Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı emrine sevk edilecekler ile çeşitli nedenlerle sevk edilemeyecek olan 15 bin 491 yükümlünün sevki, 26-28 Ocak 2021 tarihlerine ertelenmiştir."