Milli Savunma Bakanlığı sosyal medyayla tanıştı

Milli Savunma Bakanlığı, Facebook ile Twitter'da hesap açtı. Hesaptan ilk paylaşım, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'ne ilişkin yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, hizmet ve faaliyetlerini toplumun daha geniş kesimlerine ulaştırabilmek için sosyal medyayı etkin olarak kullanmaya başladı. Bakanlık tarafından açılan Facebook ve Twitter hesaplarının, günlük haber akışı ve program bilgilendirmelerinde aktif olarak kullanılacağı öğrenildi.

Bakanlığın, yeni açılan resmi sosyal medya hesaplarında, ilk paylaşım, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'ne ilişkin yapıldı. Paylaşımda, bugüne özel hazırlanan görsel eşliğinde, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı da paylaşıldı. Bakanlığın @tcsavunma kullanıcı adıyla açılan resmi hesapları dışında sosyal medya ortamlarında kullanılan diğer tüm site ve sayfaların ise bakanlık ile hiçbir bağlantısı bulunmadığı belirtildi.