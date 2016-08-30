T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medyayla tanıştı

İlk paylaşım, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'ne ilişkin yapıldı

30 Ağustos 2016 18:37

Milli Savunma Bakanlığı, Facebook ile Twitter'da hesap açtı. Hesaptan ilk paylaşım, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'ne ilişkin yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, hizmet ve faaliyetlerini toplumun daha geniş kesimlerine ulaştırabilmek için sosyal medyayı etkin olarak kullanmaya başladı. Bakanlık tarafından açılan Facebook ve Twitter hesaplarının, günlük haber akışı ve program bilgilendirmelerinde aktif olarak kullanılacağı öğrenildi.

Bakanlığın, yeni açılan resmi sosyal medya hesaplarında, ilk paylaşım, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'ne ilişkin yapıldı. Paylaşımda, bugüne özel hazırlanan görsel eşliğinde, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı da paylaşıldı. Bakanlığın @tcsavunma kullanıcı adıyla açılan resmi hesapları dışında sosyal medya ortamlarında kullanılan diğer tüm site ve sayfaların ise bakanlık ile hiçbir bağlantısı bulunmadığı belirtildi.

ETİKETLER

Milli Savunma BakanlığıTwitterFacebooksosyal medya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24