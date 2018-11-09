Milli Savunma Bakanlığı: Son bir haftada 17 terörist etkisiz hale getirildi 

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı\'ndan yapılan açıklamada, son bir haftada yurt içinde ve dışında yapılan operasyonlarda 17 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı\'nda yapılan yazılı açıklamada, bedelli askerlikle ilgili son müracaat tarihi olan 3 Kasım 2018 itibariyle 633 bin 844 kişi başvurusunun tamamlandığı ifade edildi.

\'17 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ\'

Açıklamanın devamında terörle mücadeleye değinilerek şu ifadelere yer verildi:

\"Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemizin ve milletimizin güvenliğini sağlamak maksadıyla, yurt içerisinde ve yurt dışında PKK/KCK/PYD-YPG başta olmak üzere DEAŞ dâhil terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir. Geçtiğimiz süreç içerisinde (02-08 Kasım 2018), PKK/KCK terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergâhı olarak kullandığı Diyarbakır, Hakkâri, Tunceli, Muş ile Irak’ın kuzeyinde yürütülen büyük ve orta çaplı operasyonlara aralıksız devam edilmiştir. İcra edilen operasyonlarda; yurt içinde ve dışında 17 terörist etkisiz hale getirilmiş, 5 adet piyade tüfeği, bir adet AT-4, bir adet AT-13, bir adet RPG-7 roketatar silahı, 14 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 109 kilogram amonyum nitrat, 24,250 kilogram C-4 patlayıcı madde, 19 adet el bombası, 4 adet muhtelif telsiz, 165 adet fünye ele geçirilmiş ve 33 adet el yapımı patlayıcı imha edilmiştir. Teröristler tarafından kullanılan 71 adet silah mevzii, sığınak ve depo kullanılamaz hale getirilmiştir.\"

\'SALDIRILARA ANINDA KARŞILIK VERİLMEKTEDİR\'



Açıklamanın devamında hudut güvenliği ve alınan tedbirlerin artırıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verilldi:

\"Hudut birliklerimize yönelik her türlü taciz ve saldırılara meşru müdafaa çerçevesinde tereddütsüz olarak anında karşılık verilmektedir. PKK/KCK terör örgütünün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde, 6,5 kilogram uyuşturucu, 40 litre kaçak akaryakıt, 30 bin 342 paket kaçak sigara ve 18 adet cep telefonu ve ele geçirilmiştir. Sınır kontrolleri kapsamında etkin tedbirler alınmaya devam edilmektedir. Azim ve kararlılıkla icra edilen operasyonlarla PKK/KCK terör örgütü üzerinde oluşturulan baskı neticesinde, örgütün serbest hareket etmesi ve eylem kabiliyeti kısıtlanmıştır.\"

\'2 BİN 15 KİLOMETREKARELİK ALAN KONTROL ALTINDA\'

Açıklamada Fırat Kalkanı Harekâtı\'yla ilgili ise şu ifadelere yer verildi:

\"Hudut güvenliğini tesis etmek, DEAŞ Terör Örgütünün tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak maksadıyla icra edilen Fırat Kalkanı Harekâtında, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu’nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azez-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskûn mahal ve 2 bin 15 kilometre karelik alan kontrol altına alınmıştır. Bab bölgesinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmaları sürdürülürken; PKK/KCK/PYD-YPG terörist unsurlarının Münbiç’ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edilmektedir. Bölgede yürütülen normalleşme (altyapı, üstyapı, yerel yönetimlerin desteklenmesi vb.) çalışmalarına katkı sağlanmaktadır.\"

\'TSK BİRLİKLERİ, GERGİNLİĞİ AZALTMA KONTROL GÜCÜ OLARAK GÖREV YAPIYOR\'



İdlib Bölgesi\'nde yürütülen çalışmalarla ilgili de şu ifadelere yer verildi:

\"İdlib Bölgesinde, Astana mutabakatı kapsamında ateşkesin etkinliğinin artırılması, çatışmaların sona erdirilmesi, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönüşü için uygun şartların sağlanması ve ihtilafın barışçıl yollarla çözülmesi için uygun koşulların oluşturulmasına destek sağlamak maksadıyla, Türk Silahlı Kuvvetleri birlikleri Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü olarak görev yapmaktadır. Bu kapsamda; Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 13 Ekim 2017 tarihinden itibaren planlı Gözlem Noktalarının tamamı (toplam 12 adet) faaliyete geçirilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede çatışmaların sona erdirilerek huzur ve istikrar ortamının teminine yönelik faaliyetlerini, Astana’da garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdürmektedir. İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde istikrarın temini için, garantör ülkeler tarafından imzalanan 17 Eylül 2018 tarihli Soçi mutabakatı çerçevesinde çalışmalar sürdürülmektedir.

\'4 BİN 558 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ\'

Açıklamada, Zeytin Dalı Harekâtı\'yla ilgili de şu ifadelere yer verildi:

\"Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Afrin bölgesinde, 20 Ocak 2018’de başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında; 12 Temmuz 2018 tarihinden itibaren göreve başlayan Yerel Kolluk Kuvvetleri faaliyetine devam etmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri birliklerince, Kızılay, AFAD ve BM tarafından sağlanan insani yardımların bölgeye erişimi konusunda gerekli destek sağlanmakta; Afrin’de hayatın normale dönmesi çalışmalarına devam edilmektedir. Harekâtın başlangıcından itibaren 4 bin 585 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından 18 Mart 2018 tarihi itibariyle kontrol altına alınan Afrin’de mayın ve el yapımı patlayıcı arama faaliyetleri sürdürülmektedir. Harekât kapsamında bugüne kadar 293 adet mayın ve 1639 adet el yapımı patlayıcı imha edilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri, insani yardımların bölgeye erişimi konusunda gerekli desteği sağlamakta ve Afrin ve Tellef bölgelerinde tesis ettiği sahra fırınları vasıtasıyla bölgenin ekmek ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunmaktadır. Buna ilave olarak, Cenderis’te kurduğu Türk Silahlı Kuvvetleri Acil Yardım Hastanesi ile bölge halkına sağlık hizmeti de sunulmaktadır.