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Millî Savunma Bakanlığı: Savaş suçu ve insanlık suçu işleyen Ermenistan, şimdi de ateşkesi ihlal ediyor

11 Ekim 2020 11:25

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da ateşkesi bozduğu açıklamasından sonra Gence kentine füze saldırısı düzenlendi.  Millî Savunma Bakanlığı, "Savaş suçu ve insanlık suçu işleyen Ermenistan, şimdi de ateşkesi ihlal ediyor" açıklamasını yaptı. 

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Savaş suçu ve insanlık suçu işleyen Ermenistan, şimdi de ateşkesi ihlal ediyor. Ermenistan ateşkeste bile sivil yerleşim yerlerine saldırıları sürdürüyor. Uluslararası kamuoyu Ermenistan’a karşı sesini yükseltmelidir." denildi.

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