Ermenistan Gence'ye saldırdı: 5 sivil hayatını kaybetti

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da ateşkesi bozduğu açıklamasından sonra Gence kentine füze saldırısı düzenlendi.

Sivil yerleşim yerlerinin hedef alındığı saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti 28 kişi yaralandı.

Dünkü anlaşmaya göre taraflar birbirleriyle tutsaklarını da takas edecek ve cenazeleri iade edecek.

Uluslararası hukuka göre Azerbaycan'a ait olan Dağlık Karabağ etnik Ermeniler tarafından yönetiliyor. Taraflar uzun yıllardır bu bölge için sık sık karşı karşıya geldi.

27 Eylül itibariyle başlayan çatışmalarda Bakü, 31 Azerbaycanlı sivilin öldürüldüğünü belirtti. Dağlık Karabağ'daki de-fact Ermeni yönetim de 376 askeri personel ve 22 sivilinin öldürüldüğünü bildirdi.