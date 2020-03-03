Milli Savunma Bakanlığı: Rejime ait L-39 savaş uçağı düşürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, devam eden Bahar Kalkanı Harekâtı'nda Suriye ordusuna ait bir savaş uçağının düşürüldüğünü açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde: "Başarıyla devam eden Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında Rejime ait bir L-39 tipi savaş uçağı düşürülmüştür."

MSB açıklamasında şunları kaydetti: "Bahar Kalkanı Harekatı gece boyunca başarıyla sürdürüldü. Son 24 saatte; 1 uçak, 1 İHA, 6 tank, 5 obüs/ÇNRA, 2 hava savunma füze sistemi, 3 zırhlı muharebe aracı, 5 silahlı pikap, 6 askeri araç ve 1 mühimmat deposu imha edildi, 327 rejim askeri de etkisiz hale getirildi."