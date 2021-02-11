Millî Savunma Bakanlığı, Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 3 askerin şehit olduğunu açıkladı

Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe Kartal-2 Harekatı'nda Yüzbaşı Burak Coşkun ve Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Turhan ve Yüzbaşı Ertuğ Güler'in şehit oldukları açıklandı.

Millî Savunma Bakanlığı (MSB) dün Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde başlatılan Pençe Kartal-2 Harekatı’nda teröristlerle çıkan çatışmada Yüzbaşı Burak Coşkun ve Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Turhan‘ın şehit olduğunu duyurmuştu. Yaralanan dört asker ise tedavi altına alınmıştı.

MSB’den bugün yapılan açıklamada ise "Yaralanarak hastaneye sevk edilen bir kahraman silah arkadaşımız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." denildi. Şehit askerin Yüzbaşı Ertuğ Güler olduğu öğrenildi. Yaralı üç askerin tedavisi ise sürüyor.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Komando Yüzbaşı Ertuğ Güler için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Akar mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız 11 Şubat 2012 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadesini kullandı.