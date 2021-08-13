Milli Savunma Bakanlığı’nın emekli askerlere yönelik ‘bilgi notu’ tepki çekti: “Güncel konularda konuşmayın”; “Hükûmetin politikalarını eleştirmeyin” mesajı verildi

Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB), emekli askerlerin basına yaptığı açıklamalar konusunda “yeterli dikkatin gösterilmesi” tavsiyesinde bulunduğu bilgi notu, emekli askerler tarafından “konuşmayın’ uyarısı” olarak yorumlandı.

Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz, bilgi notunu “emekli askerlere yönelik ‘Hükümetin politikalarını eleştirmeyin’ mesajı” olarak nitelendirirken, emekli Hâkim Albay Ahmet Zeki Üçok, “Bu bilgi notu, basına konuşan emekli askerlerin üzerinde Damokles’in kılıcı gibi duracaktır” dedi.

103 emekli amiralin Montrö ve “cübbeli amiral” konusunda yaptığı ortak açıklamaya iktidarın gösterdiği tepki ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın “ordu bozanlar” çıkışının ardından, MSB, hazırladığı “Emekli Personel İçin Bilgi Notu”nda emekli askerlerin açıklamaları ve yazdıkları yazılar konusunda uyarılar yapmıştı. Bilgi notunda, emekli askerlerin yaptığı bazı açıklamaların “istismara uygun bir ortam yarattığı” öne sürülerek basına yapılan açıklamalar konusunda “yeterli dikkatin gösterilmesi” tavsiyesinde bulunulmuştu.

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“Konuşmayın mesajı”

Cumhuriyet’ten Hüseyin Hayatsever’in haberine göre, emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz, “Biz bu bilgi notunu gazeteden öğrendik. Bu duyuruyu kamuoyuna açık bir şekilde yapmadıkları ve tüm emekli askerlere bu bilgi notunu duyurmadıkları için bu bilgi notunun bu ağustosta yeni emekli olacak askerlere yönelik hazırlandığını düşünmek mümkün. Yeni emekli olanlara yönelik bir hukuki uyarı şeklinde değerlendirebiliriz” ifadelerini kullandı. “Öyle bile olsa bunun toplumdaki algısı, iktidar, emekli askerlerin kendi uygulamalarını eleştirmesini istemediği için böyle bir bilgi notu hazırladığı, tüm emekli askerlere ‘Güncel konularda konuşmayın’ mesajı verildiği yönündedir” diyen Yavuz “Sorumluluk sahibi hiçbir asker zaten görev yaptığı yıllara ait herhangi bir gizlilik derecesi olan bilgiyi anlatmaz, yazıp çizmez. Bu zaten suçtur, cezai kovuşturmaya tabidir. O nedenle bu bilgi notu, emekli askerlere yönelik ‘hükümetin politikalarını eleştirmeyin’ mesajı şeklinde algılanabilir. Emekli personelin tümüne böyle bir tebligat yapılmadığı için bununla ilgili kesin bir savda bulunmak da olanaklı değildir, fakat toplumdaki algısı emekli askerlere ‘konuşmayın’ denildiği yönünde olmuştur” diye konuştu.

"Tehdit aracı olarak kullanılabilir"

Emekli Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok da bilgi notunun kamuoyunda “askerlere ve emeklilerine getirilen yeni bir sansür uygulaması” olarak anlaşılacağını belirtti