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MSB'den emekli askerlere 'bilgi notu': Basına yapılan açıklamalarda “yeterli dikkatin gösterilmesi” tavsiye edildi

12 Ağustos 2021 08:29

103 emekli amiralin Montrö ve “cübbeli amiral” konusunda yaptığı ortak açıklamaya iktidarın gösterdiği tepki ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın “ordu bozanlar” çıkışının ardından, MSB, hazırladığı “Emekli Personel İçin Bilgi Notu”nda emekli askerlerin açıklamaları ve yazdıkları yazılar konusunda uyarılar yaptı. Bilgi notunda, emekli askerlerin yaptığı bazı açıklamaların “istismara uygun bir ortam yarattığı” öne sürülerek basına yapılan açıklamalar konusunda “yeterli dikkatin gösterilmesi” tavsiyesinde bulunuldu.

MSB, emekli askerlerin basına yaptığı açıklamalar ve yazdığı yazılar konusunda bir bilgi notu hazırladı. “Emekli Personel İçin Bilgi Notu” başlıklı metinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensubu olmanın, personele emeklilikte de önemli sorumluluklar yüklediği belirtilerek “Halkımız, TSK’ye olağanüstü bir sevgi ve ihtimam gösterdiğinden, muvazzaf personel ve emeklilerimizin çeşitli platformlardaki beyanatına büyük ilgi duymakta, bu sırada istem dışı da olsa yanlış anlaşılabilecek ifadeler art niyetli kişi ve kurumlarca istismara açık ve uygun bir ortam yaratmaktadır. Bu nedenle bazı münferit müessif olaylar, TSK’nin ve emeklilerinin kamu vicdanında oluşmuş değerlerini zaman zaman yıpratabilmektedir” denildi.

Cumhuriyet'ten Hüseyin Hayatsever'in haberine göre; Askeri Ceza Kanunu’nda yer alan askerlerin göreviyle ilgili sahip olduğu bilgiler hakkında beyan vermesinin yasaklandığı madde de anımsatılarak “Bilinçli hiçbir personelimizin, bu gibi hayati konularda, mevzuat hükümlerini vicdani değerlerinin ve Türk askerine ait hasletlerinin önüne koyduğu görülmemiştir. Bazı münferit müessif olayların istem dışı olduğu ve yeterli dikkat gösterildiği takdirde bunların da önlenebileceği değerlendirilmektedir” ifadelerine yer verildi.

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