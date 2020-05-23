Milli Savunma Bakanlığı'ndan haziran ayı celp ve sevk dönemine ilişkin açıklama

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Sevke tabi yükümlülerin seçim ve sınıflandırma sonuçları 28 Mayıs'ta e-Devlet üzerinden duyurulacak. Sevk sürecindeki tüm işlemler e-Devlet'ten yapılacak, zorunlu durumlar dışında askerlik şubelerinde işlem yapılmayacak" denildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Terörle mücadele harekatı kapsamında 1 Ocak'tan bu yana yurt içi ve dışındaki bütün operasyon bölgelerinde 1445 terörist etkisiz hale getirildi" açıklamasında bulundu.

Yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine 19 Mayıs gecesi sızma girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li terörist, komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." denildi.

Celp işlemlerinin başlamasına ilişkin, sevke tabi yükümlülerin seçim ve sınıflandırma sonuçları 28 Mayıs'ta e-Devlet üzerinden duyurulacağı belirtildi.

MSB şu tabloyu da paylaştı: