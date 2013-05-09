Milli Savunma Bakanlığı İncirlik’i NATO üssü saymadı

Hülya Karabağlı / Ankara

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran’ın Türkiye'de kaç NATO üssü bulunduğuna dair sorusuna, Türkiye'de, Ankara, İzmir, İstanbul ve Kürecik olmak üzere 4 NATO üssü bulunduğunu söyledi. Bakan Yılmaz’ın İncirlik’i bu kapsamda saymaması dikkat çekti. Oran, “İncirlik Hava Üssü'nü NATO, ABD Hava Kuvvetleri ve Türk Hava Kuvvetleri'nin ortak kullanıyor” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, Yılmaz'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na sunduğu önergesinde, Türkiye'de bulunan NATO üslerinin sayısını, yerlerini ve bu üslerde görevli yabancı personel sayısını sordu. Oran, 2003-2013 arasında NATO görevi kapsamında Türkiye'nin hangi ülkelere kaç kişilik birlik gönderildiğinin de açıklanmasını istedi.

İncirlik NATO karargahı değilmiş!

Milli Savunma Bakanı yılmaz önergeye verdiği yanıtta, "Türkiye'de NATO kapsamında bulunan karargâh ve eğitim merkezleri; İzmir Kara Komutanlığı, İstanbul NATO Ani İntikal Edebilir Kolordu Karargâhı, Ankara Terörizmle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi ve Malatya Kürecik Radar Tesisi'dir" dedi.

MSB’nin; NATO, ABD Hava Kuvvetleri ve Türk Hava Kuvvetleri'nin ortak kullanımında olduğu bilinen İncirlik Hava Üssü'nü NATO üsleri kapsamına almaması dikkat çekti.

Bakan Yılmaz, Yurtdışında icra edilen harekât ve görevlere katılan TSK unsurlarının ihtiyaçlarının, ilgili harekât kapsamında yapılan düzenlemelere bağlı olarak NATO ve milli kaynaklardan karşılandığını da bildirdi.

Afganistan'daki Türkiye askerleri geri çekiliyor

Yılmaz, NATO görevlerine katılan Türk askerlerinin yıllar itibariyle sayısal durumunu da açıkladı. Buna göre 2011'de bin 828 Türk askerinin ISAF Komutanlığı bünyesinde Afganistan'da görev yaparken, bu sayı 2012'de bin 600'e, 2013'te ise bin 261'e düştü. Böylece Afganistan'daki Türk askeri mevcudu bir önceki yıla oranla yüzde 21,2 oranında düşmüş oldu.

Yılmaz, Kosova'daki KFOR Harekâtı'nda 377, Bosna Hersek'teki EUFOR Harekâtı'nda 239 Türk askerinin görev yaptığını, Akdeniz Görev Grubu'nda 1 fırkateyn, NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu'nda 1 mayın gemisi, Etkin Çaba Harekâtı'nda 1 denizaltı, Somali'deki Okyanus Kalkanı Harekâtı'nda ise 1 fırkateynin görev yaptığını da açıkladı.

