Millî Savunma Bakanlığı: İdlib'te 25. Türkiye - Rusya ortak devriyesinde teröristlerin saldırısında bir araçta hasar oluştu

Millî Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İdlib'te 25. Türkiye - Rusya ortak devriyesinde teröristlerin saldırısında bir araçta hasar oluştu." denildi.

Açıklamada, "Saldırının gerçekleştiği bölge ateş altına alındı, operasyon devam ediyor" ifadesini kullanıldı.

Millî Savunma Bakanlığı'nın resmî Twitter hesabından, "İdlib’teki M4 Karayolunda 25’inci Türkiye-RF Birleşik Kara Devriyesi tamamlanmıştır. Devriye esnasında teröristlerin gerçekleştirdiği saldırıda bir aracımızda hafif hasar meydana gelmiştir.Saldırının gerçekleştirildiği bölge ateş altına alınmış, operasyon devam etmektedir" paylaşımı yapıldı.