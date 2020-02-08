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Millî Savunma Bakanlığı: İdlib'deki gözlem noktalarına saldırılırsa meşru müdafaa kapsamında en sert şekilde karşılık veririz

08 Şubat 2020 11:28

Millî Savunma Bakanlığı, Suriye'nin İdlib bölgesindeki bazı TSK gözlem noktalarının Suriye ordusunun kontrolüne geçen topraklarda kalmasının ardından yaptığı açıklamada, bu noktalara yapılacak herhangi bir saldırıya "meşru müdafaa kapsamında en sert şekilde karşılık verileceğini" bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, İdlib'deki gözlem noktalarında görevine devam eden Türk askerinin sahip olduğu harp, silah, araç ve gereçlerle kendilerini koruyacak yetenekte olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "İdlib'de bulunan gözlem noktalarımız görevine devam etmekte ve sahip olduğu harp, silah, araç ve gereçlerle kendilerini koruyabilecek yetenektedir. Yapılacak yeni bir saldırı durumunda meşru müdafaa kapsamında yine en sert şekilde karşılık verilecektir." ifadelerine yer verildi.

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