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Millî Savunma Bakanlığı: Hakkâri'de çığ altında kalan bir asker şehit oldu, bir asker aranıyor

27 Aralık 2020 09:26

Millî Savunma Bakanlığı, Hakkâri'de kardan kapanan yolun açılması için yürütülen çalışmalarda çığ altında kalan 2 askerden birinin şehit olduğu, diğerini arama- kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Hakkâri/Şemdinli bölgesinde bulunan bir üs bölgemizin kar nedeniyle kapalı yolunun açılması için yürütülen çalışmalar sırasında çığ düşmesi sonucu 2 personelimiz çığ altında kalmıştır. Bir personelimiz yaralı olarak Yüksekova Devlet hastanesine kaldırılmış, bir personelimizi arama/kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Yaralanan personelimiz Yüksekova Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 26 Aralık 2020 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi. (DHA)

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