Milli Savunma Bakanlığı davaya katılma talebinde bulundu

ANKARA,(DHA) - MİLLİ Savunma Bakanlığı Ankara\'da iki gazinin darp edilmesi olayına karışan şüphelilerden şikayetçi olduğunu, davaya katılma talebinde bulunduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı Ankara\'da 2 gaziye saldırıda bulunulmasına ilişkin, \" 5 Kasım\'da gazilerimiz İbrahim KIZILKAŞ ve Muzaffer OKTAY ile ailelelerine yönelik darp olayı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman mensuplarına ve aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine karşı gerçekleştirildiğinden, şüphelilerden Millî Savunma Bakanlığı olarak şikayetçi olduk ve gazilerimizin yanında davaya katılma talebinde bulunduk\" ifadelerini kullandı.