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Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü'ne AKP'li isim atandı

21 Ağustos 2020 10:37

Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü’ne AKP’nin eski milletvekili aday adaylarından İmdat Ersoy atandı.

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