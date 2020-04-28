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Millî Savunma Bakanlığı: ABD'ye yapılacak maske, tulum, N95 maske yardımları TSK uçağıyla ulaştırılacak

28 Nisan 2020 09:03

Millî Savunma Bakanlığı (MSB), yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'ne Türkiye'den yapılacak yardımların TSK'ya ait A400M tipi uçakla ulaştırılacağını açıkladı.

MSB açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Millî Savunma Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve ABD’ye ulaştırılacak olan sağlık malzemeleri; maske, yüz koruyucu siperlik, N95 maske ve tulumdan oluşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatlarıyla hazırlanan ve COVID- 19 ile mücadelede kullanılacak olan tıbbi yardım malzemeleri, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait A400M tipi uçak ile ABD’ye ulaştırılacak."

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