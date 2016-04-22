Milli Savunma Bakanlığı 69 yaşındaki adamı askere çağırdı!

Milli Savunma Bakanlığı, 1947 doğumlu A.Ö. adlı kişiyi askere çağırdı. 28 Eylül 1970’ten 31 Mart 1972 yılları arasında askerlik görevini tamamlayan 69 yaşındaki A.Ö.’ye 19 Mart 2015’te gönderilen yazıda, “Askerlik çağına girmenize rağmen, 1111 Sayılı Askerlik Kanunu Gereği 31.10.1966 tarihine kadar son yoklamanızı yaptırmamanız nedeniyle yok kaçağı durumunda bulunmaktasınız” dendi. T24’e konuşan A.Ö. “Beni bu yaştan sonra askere alacaklarsa Genelkurmay Başkanı yapmaları lazım” ifadelerini kullandı.

Manisa Şehzadeler Askerlik Şubesi’nden A.Ö.’nün adresine gönderilen yazıda şu ifadeler yer aldı:

"Askerlik çağına girmenize rağmen, 1111 Sayılı Askerlik Kanunu Gereği 31.10.1966 tarihine kadar son yoklamanızı yaptırmamanız nedeniyle yok kaçağı durumunda bulunmaktasınız.

1111 Sayılı Askerlik Kanunu’na göre, son yoklama işlemlerine ait tebliğ mahiyetindeki duyurular Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) aracılığı ile yapılmaktadır. Yapılan tebligata rağmen son yoklamasını zamanında yaptırmayanlar hakkında idari ve adli yaptırımlar uygulanmaktadır.

İleride üzücü ve olumsuz durumlarla karşılaşmamanız için, öğrenci, hapis veya sağlık nedeniyle hastanede bulunuyor iseniz, yurt dışında işçi/işveren/meslek veya sanat mensubu/gemi adamı statüsünde bulunuyorsanız, durumunuza ait belgeyi en yakın askerlik şubesine göndermeniz veya son yoklamanızı yaptırmak üzere en yakın askerlik şubesine/yurtdışı temsilciliklerine aşağıdaki belgelerle birlikte müracaat etmeniz gerekmektedir."

“Beni bu yaştan sonra askere alacaklarsa Genelkurmay Başkanı yapmaları lazım”

T24’e konuşan A.Ö., askerliğini 1970 - 1972 yılları arasında Kütahya’da yaptığını belirterek, “Genelkurmay’da personel sıkıntısı mı var? Beni bu yaştan sonra askere alacaklarsa Genelkurmay Başkanı yapmaları lazım” dedi.