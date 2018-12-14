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Milli Savunma Bakanlığı: 21 terörist etkisiz hale getirildi (1) 

ANKARA (DHA) - MİLLİ Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, son bir haftada yurt içinde ve dışındaki operasyonlarda 21 terörist etkisiz hale getirildi

14 Aralık 2018 20:04

ANKARA (DHA) - MİLLİ Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, son bir haftada yurt içinde ve dışındaki operasyonlarda 21 terörist etkisiz hale getirildi. 

Açıklamanın devamında \"Sekiz adet piyade tüfeği, üç adet tabanca, iki adet av tüfeği, dört adet AT-4 (tanksavar) füze,  15 adet roketatar mühimmatı (RPG-7), 3.252 adet muhtelif hafif silah mühimmatı, 275 kg amonyum nitrat,  500 gr A-4 patlayıcı madde, 16 adet el bombası, üç adet el telsizi, 280 adet fünye ele geçirilmiş ve dört adet el yapımı patlayıcı madde imha edildi. Teröristler tarafından kullanılan 18 adet silah mevzii, sığınak ve depo kullanılamaz hale getirildi\" denildi. 

 

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