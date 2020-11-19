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Millî Savunma Bakanlığı: 15 Temmuz'dan bu yana TSK ile ilişği kesilenlerin sayısı 20 bin 556 oldu

19 Kasım 2020 12:27

Millî Savunma Bakanlığı, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından  Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişiği kesilenlerin toplam sayısının 20 bin 566 olduğunu açıkladı. 

Önceki uygulama sonuçlarına göre müşterek olarak belirlenen kıstaslar kullanılarak yapılan değerlendirme ve teklifler doğrultusunda OHAL'in kaldırılmasının ardından bakan onayıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinden 5 bin 587 personel ihraç edildi. Söz konusu süre içinde bin 512 emekli askerin de rütbeleri geri alındı.  Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişiği kesilenlerin toplam sayısı 20 bin 566 oldu. (İHA)

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