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Yaşam

Bakan Yılmaz'ın 5 akrabası trafik kazasında hayatını kaybetti

TEM Otoyolu’nun Düzce kesiminde meydana gelen kazada Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın 5 akrabası hayatını kaybetti

25 Eylül 2013 09:12

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'ın 5 akrabası Düzce’de TEM Otoyolu’nun Beyköy mevkisinde yol yapım çalışması nedeniyle gidiş-geliş olmak üzere ikiye ayrılan yolda Şevket Kınacı yönetimindeki TIR’la çarpışarak yaşamlarını yitirdi.

Bakan'ın akrabaları Hamza, Hamit, Mustafa, Harun ve Zamir Çam, memleketleri Sivas’ta aile ziyaretinden sonra İstanbul’a gitmek için yola çıktı. Ancak Hamit Çam’ın kullandığı hafif ticari araç, Düzce’de TEM Otoyolu’nun Beyköy mevkisinde yol yapım çalışması nedeniyle gidiş-geliş olmak üzere ikiye ayrılan yolda Şevket Kınacı yönetimindeki TIR’la çarpıştı.

Dün sabah saat 05.30’da meydana gelen kazada, Hamit, Hamza, Mustafa, Harun ve Zamir Çam öldü. Yol, yaklaşık 1 saat ulaşıma kapalı kalırken, Düzce İtfaiyesi araçta sıkışan cesetleri çıkardı. TIR sürücüsü Kınacı gözaltına alındı. Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın anne tarafından akrabası olan 5 kişinin cenazeleri, Sivas’ın Gürün ilçesine bağlı Yazyurdu köyüne gönderildi. Kazada ölenlerin kuzen olduğu, Hamza Çam’ın Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın teyzesi Bağdat Çam’ın oğlu olduğu belirtildi.

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