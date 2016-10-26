Milli Savunma Bakanı'ndan 'Musul' açıklaması

Türkiye Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında ABD Savunma Bakanı Asthon Carter ve Fransa Savunma Bakanı Jean-Yves Le Drian ile Brüksel'de bir araya geldi.

Üçlü görüşmede IŞİD'le mücadele kapsamında Musul ve Suriye'de yürütülen operasyonlar ele alınıyor.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "Türkiye'nin Musul operasyonundan eklemlenmesinden mutluyuz" dedi.

Işık "Şii milis gücü Haşdi Şabi Musul operasyonunun hiçbir safhasına katılmamalıdır. Uçaklarımız göreve hazırdır" ifadesini kullandı.

Haşd eş-Şaabi'nin Türkmen lideri "IŞİD Irak'a girdiğinde Erdoğan neredeydi?" ifadelerini içeren bir video yayınlamıştı.