İran'ın eğittiği Şii milisler: Musul operasyonuna katılıyoruz

İran'ın eğittiği Irak'taki Şii milis gücü Haşdi Şabi, Irak ordusunun Musul'u IŞİD'den geri almak için giriştiği operasyona destek olacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Haşdi Şabi 30 bin kişiyle geliyormuş, geleceği varsa göreceği de var" diyerek Irak'ta mehzep savaşının çıkabileceğini belirtmesinin ardından açıklama yapan Haşdi Şabi'nin yönleneceği iki bölgeden birinin yaklaşık 100 bin Şii Türkmen'in yaşadığı Telafer olduğu belirtildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Halk Seferberlik Gücü (PMF) olarak da bilinen ve büyük bölümü İran'ın eğittiği militanlardan Haşdi Şabi, Musul'un 55 km batısındaki Telafer kentine doğru ilerleyen Irak birliklerine destek olacaklarını açıkladı.

Telafer'in çoğunluğu Türkmenlerden oluşan nüfusunun Şii kesimi, bölgenin 2014'te IŞİD'in eline geçmesinden sonra bu bölgeden kaçmıştı. Haşdi Şabi, batı yönünden Musul'a doğru ilerleyen Irak ordusunu da desteklediklerini bildirdi.

Grubun internet sitesinde dün gece yer alan bir açıklamada, "PMF batı cephesindeki güvenlik güçlerini iki eksen üzerinden destekleyecek: Bunlardan biri Telafer diğeri ise Musul merkezine giden güçler olacak" dendi.

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PMF şeklen Irak Başbakanı Haydar el İbadi'ye karşı sorumlu. Abadi, mezhep savaşı kaygılarını yatıştırmak için, Musul kentine sadece ordu ve polis güçlerinin girmesine izin verileceğini söylemişti.

Irak'ta Haşdi Şabi endişesi

Uluslararası Af Örgütü dün açıkladığı bir raporda Şii milislerin IŞİD'in elinde bulunan bölgelerden kaçan sivillere, insanlığa karşı suç tanımına girebilecek kadar ciddi insan hakları ihlallerinde bulunduklarını bildirmişti.

Birleşmiş Milletler Temmuz ayında, Şii milislerin Felluce'de 640 Sünni yetişkin ve erkek çocuğu kaçırdıklarını bildirmişti. Raporda milislerin elindeki 50 kişinin daha işkence ve yargısız infaza maruz kaldıkları belirtilmişti.