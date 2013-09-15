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Politika

Milli Savunma Bakanı Yılmaz: Vakıf üniversiteleri var ama özele de imkan tanıyacağız

Sivas'ta özel sağlık lisesinin açılış programında konuşan Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, AKP hükümeti döneminde eğitime ayrılan payın, geçmiş dönemlere kıyasla 5 kat arttığını belirtti

15 Eylül 2013 19:44

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, açılış ve temel atma törenleri için karayolu ile memleketi Sivas'a geldi. Kent girişinde karşılama programı yapılmayan Bakan Yılmaz, kentte açılışını gerçekleştireceği özel sağlık lisesinin önünde Vali Zübeyir Kemelek, AKP Milletvekilleri Hilmi Bilgin ve Ali Turan ile protokol üyeleri tarafından karşılandı.

radikal.com.tr'de yayımlanan habere göre, özel okulun açılış programında konuşan Bakan Yılmaz, hükümetin eğitimle ilgili çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak için eğitime çok önem verilmesi gerektiğini anlatan Bakan Yılmaz, ilimden gidilmeyen yolun sonunun karanlık olacağını söyledi. AKP hükümeti döneminde eğitime ayrılan payın geçmiş dönemlere kıyasla 5 kat arttığını anlatan Bakan Yılmaz şöyle dedi:

"Önceden savunma bütçesi birinci sırada gelirdi. Şimdi Milli Eğitim birinci sırada. Savunma bütçesinin 2 katı ayrılan kaynak var. Teknolojisiz okul bırakmayacağız. Milyonlarca bilgisayar evlatlarımızın hizmetinde. Fatih Projesi okuldan sınıfa doğru yaygınlaşmakta. Hedefimiz: cumhuriyetin 100'uncu yılında tüm teknolojiyi kullanmış bu alanda kalkınmış ülkelerin seviyesine erişmektir. Öğrenci ve öğretmen arasında kesintisiz elektronik iletişim sağlayacağız. Okul öncesi eğitimi zorunlu hale getireceğiz. Yabancı dil eğitimi de okul öncesinden başlatılacak. Böylece öğrencilerimiz dünya ile yarışır hale gelecek. Sağlık meslek lisesindeki öğrencilerimizin yabancı dilinin çok güzel olması lazım. Bu mesleğe dünyanın 4 bir tarafında ihtiyaç var. Ama dünyaya açılmak lazım çok iyi bir yabancı diliniz olması lazım. Türkçeye ne kadar hakimseniz yabancı dile de aynı şekilde hakim olursanız bu eğitim sizin altın bileziğiniz olacaktır. Tüm illerde derslik başına öğrenci sayısı 30 öğrenciyi geçmeyecek şekilde hedefleniyor. Engelli dostu bir ortam buluşturmaya çalışıyoruz. Özürlüler Yasası ile engeli öğrencileri okula ücretsiz taşıyoruz. Onlara da engelsiz bir dünya oluşturmak istiyoruz."


'Özele yol açacağız'


Okul öncesi eğitimin yanı sıra, ilkokula, liseye yatırım yapmaya devam edeceklerini ama üniversiteleri de ihmal etmeyeceklerini dile getiren Bakan Yılmaz şunları söyledi:

"Üniversitelerde öğretim üyesi başına 20 öğrenci düşünüyoruz. Öğretim üyesi sayısını 2023 yılında 100 bine ulaştırmak istiyoruz. Daha fazla üniversite kurmak istiyoruz. Özel üniversitelerin kurulmasına da yol açacağız. Şimdi vakıf üniversiteleri var ama özele de yasa ile imkan tanıyacağız. Milletimizden yeterli desteği alırsak Yüksek Öğretim Kurulu'nu üniversiteler arasında koordinasyonu sağlayan, denetleyen bir kurum haline dönüştüreceğiz."

Konuşmaların ardından Bakan Yılmaz ve beraberindekiler dualar eşliğinde kurdele keserek yeni okulu hizmete açtı. Okulun içinde sınıfları da ziyaret eden Bakan Yılmaz, daha sonra Yıldızdağı kayak merkezinin temel atma töreni için Yıldız Beldesi'ne hareket etti.

 

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