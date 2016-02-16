Milli Savunma Bakanı Yılmaz: Savaş istemiyoruz; milletimiz için adım atmaktan çekinmeyiz

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Suriye'deki gelişmeler hakkında muhalefet partilerini Meclis'teki konuşmasında bilgilendirdi. Yılmaz, "Türkiye bir savaş istememektedir. Bu doğrultuda çalışıyoruz. Bu millitin hakkı ve hukukunu korumak için adım atmaktan çekinmeyeceğiz" dedi.

Habertürk'te yer alan habere göre; İsmet Yılmaz'ın sözlerinden satırbaşları şöyle:

"PYD/YPG burada bir fırsat görmektedir. Biz uyardık. Rusya ile eşgüdüm halinde Minnağ üssünü ele geçirdiler. Azez sınırmızın yanı başındadır. Bu saldırlar mülteci akınını artırmaktadır. Arap ve Türkmenlerin yaşadığı bölgede kimin taşeronluğu yapılmaktadır. PYD/YPG Rusya'nın maşası haline dönmüştür.

Topçu birliklerimiz angajman kuralları çevresinde bölgeyi vurmaktadır. Kürtlere karşı bir tutum değildir. Halepçe'ye kimyasal silahla saldırıldığında 500 bin kişiyi kabul eden biziz. Kobani işgal edildiğinde Kürt kardeşlerimizi de misafir eden biziz.

Bizim tutumumuzun meşru bir temeli var. Türkiye kendi güvenliği için her türlü önlemi alır. Halkımızın, devletimizin güvenliği için her adımı atarız.

Müttefik ülkeleri bilgilendirdik. İnsani durumunda daha da kötüleşmesi, mülteci akınını engellemek ve Suriye'deki muhaliflerin yanında olduğumuzu göstermemiz gereklidir.

Bununla birlikte terörle mücadelemiz devam edecektir. Sorumluluklarımızı eksiksiz yerine getireceğiz.

Türkiye bir savaş istememektedir. Bu doğrultuda çalışıyoruz. Bu milletin hakkı ve hukukunu korumak için adım atmaktan çekinmeyeceğiz."