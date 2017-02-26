Milli Savunma Bakanı: TSK’ya haksız eleştiriler var

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, TSK'nın siyasetin içine çekilmek istendiğini belirterek, "Buradan bu gayret içinde olanlara çağrım, bu işten vazgeçin. Varsa söyleyeceğiniz bir şey bana söyleyin" dedi.

Hürriyet gazetesinde dün manşetten ‘Yedi eleştiriye yedi yanıt’, iç sayfadan ise ‘Karargah rahatsız’ başlığının kullanıldığı ve Hande Fırat imzasıyla yayımlanan habere ilişkin özellikle iktidara yakın medya kuruluşlarından gelen Genelkurmay eleştirilerine, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık yanıt verdi.

Işık, TSK’nın ‘son dönemde ardı ardına büyük başarılara imza attığını’ belirterek, “Böyle bir kurumu gündelik tartışmaların içine çekerek siyasetin içine çekmeye çalışmak, TSK’ya yapılabilecek en büyük haksızlıktır. Buradan bu gayret içinde olanlara çağrım, bu işten vazgeçin. Varsa söyleyeceğiniz bir şey bana söyleyin. Bu kadar büyük başarılara ardı ardına imza atan TSK’ya haksız ve mesnetsiz eleştiriler yöneltmek, iyi niyetle izah edilebilecek bir durum kesinlikle olamaz” dedi.

Milli Savunma Bakanı Işık, Kocaeli Gümüşhaneliler Vakfı 20’nci Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, 15 Temmuz’dan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) gücünü kaybettiğini söyleyenlere en güzel cevabı, ordunun yaptığı harekatlarla verdiğini söyledi. Işık, TSK’nın 15 Temmuz öncesinden daha güçlü olduğunu anlatarak, “TSK içindeki hainlerden temizlendikçe, milletiyle el ele verdikçe, bazı mihraklar rahatsızlık duyuyorlar. Evet TSK, milli ve manevi değerlerimize sonuna kadar bağlıdır” ifadesini kullandı.

TSK’nın demokratik Türkiye’nin çok önemli bir kurumu olduğunu anlatan Işık, şöyle konuştu:

“Böyle bir kurumu gündelik tartışmaların içine çekerek siyasetin içine çekmeye çalışmak, TSK’ya yapılabilecek en büyük haksızlıktır. Buradan bu gayret içinde olanlara çağrım, bu işten vazgeçin. Varsa söyleyeceğiniz bir şey bana söyleyin. Bu kadar büyük başarılara ardı ardına imza atan TSK’ya haksız ve mesnetsiz eleştiriler yöneltmek, iyi niyetle izah edilebilecek bir durum kesinlikle olamaz. Bu coğrafyada çocuklarımıza çok daha güçlü bir Türkiye bırakmak istiyorsak, TSK’yı hem çok güçlü tutmak durumundayız insan kaynağını hem de onu çok güçlü silahlarla ve mühimmatlarla donatmak durumundayız.”