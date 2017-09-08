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Milli Savunma Bakanı: Silahlı İHA'larla bugüne kadar hiçbir sivile zarar gelmedi

"Silahlı İHA'lar ile sadece teröristler imha edilmektedir"

08 Eylül 2017 20:03

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, "Silahlı İHA'larla bugüne kadar hiçbir sivile zarar gelmemiştir, sadece teröristler imha edilmektedir" dedi.

Canikli, "Devletin SİHA'larla sivil vatandaşları vurup öldürdüğü" yönünde paylaşımda bulunan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu için "Çıkacaksın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde milletvekili olarak görev yapacaksın, bu milletin ekmeğini yiyeceksin ama terör örgütünün sözcülüğünü yapacaksınız. Terör örgütü bu güne kadar binlerce sivili katletti onu görmeyeceksin, silahlı İHA'larla bugüne kadar hiçbir sivile zarar gelmemiştir, sadece teröristler imha edilmektedir, sadece teröristler.'' ifadesini kullandı.

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Nurettin CanikliSilahlı İHAİnsansız Hava AracıSezgin Tanrıkulu

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