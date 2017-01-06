Milli Savunma Bakanı: Şartlar değişirse bedelli askerlik gündeme alınabilir

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık bedelli askerliğin gündemde olmadığını söyledi. Işık, "Şartlar değişirse gündeme alınabilir" dedi. Işık ayrıca El Bab’da ilerlemenin sivil kayıpları azaltmak için yavaş yapıldığını belirtti. Işık kasabada sokak çatışmalarının da başladığını açıkladı.

Habertürk TV canlı yayınına katılan Bakan Işık'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

İZMİR’DE TEKNİK BİLGİ TOPLANIYOR: Teknik bilgileri İçişleri Bakanlığımız toparlıyor. Fethi Sekin ve Musa Can isimli çalışanlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Reina’da hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyoruz. Bölge yeniden yapılanıyor, şekilleniyor. Bu olayları öyle okumak gerekiyor. Türkiye’nin etkisizleştirilmesi için terör sistematik olarak artırılma gayreti içinde. Körfez Savaşı ve Irak’ın işgali sonrası PKK terörü yükseldi. Yetmedi DEAŞ, yetmedi FETÖ Türkiye’nin başına bela edildi. Bir PKK, bir DEAŞ eylem yapıyor sanki nöbetleşe gibi. Bizim de Türkiye olarak üzerimize düşen en büyük sorumluluk, bu tehlikeleri bertaraf etmek için birliğimizi ve beraberliğimizi korumak. Tarihi bir süreç yaşıyoruz. Belki 50-100 sene sonra dünyanın gidişatını etkileyen en temel bölge olarak yazacaklar. Terörün asıl amacına karşı dikkatli, hassas, proaktif olmamız gerekiyor. İlk işaretlerin PKK’yı gösterdiğini söylemek yanlış olmaz.

REİNA’NIN ARDINDA BİR TAKIM KUVVETLER VAR: Çok profesyonelce bir terör eylemi. İnanılmaz soğukkanlı bir terörist söz konusu. Arkasında bir takım kuvvetlerin olduğu muhtemel. Bilgiler olgunlaştıkça kamuoyuyla paylaşılacak. Çok profesyonelce yapılmış, planlanmış bir terör eylemi.

ABD PYD’DE HATA YAPTI: ABD, DEAŞ’la mücadele edeceğim diye, PYD’yi partner olarak seçti. Biz bunun yanlış olduğunu baştan beri söylüyoruz. PYD, PKK’nın uzantısıdır. Muhataplarımıza söylüyoruz; PYD, PKK’nın Suriye koludur. Terör örgütüyle işbirliği yapmak yılanla çuvala girmektir. ABD stratejik hata yapmıştır, bedelini hem biz ödüyoruz, hem de ABD ödeyecek. Tüm terör örgütleri kendilerini destekleyenlere ödetmiştir. DEAŞ’la savaşılsın diye verilen silahlar DEAŞ’tan çıkıyor.

İNCİRLİK TARTIŞMASI: Bugünden yarına kapatılacak değil. İncirlik üssü NATO üssü değildir. Türkiye’nin izniyle orada bulunuyorlar. Türkiye’nin çıkarlarına tehdit olarak görülürse, değerlendirilir. Muhataplarımızla konuşuyoruz.

ABD YAPMASI GEREKENİ YAPMADI: Saddam Hüseyin’in devrilmesinden itibaren bölgede ciddi türbülans var. Bu sadece Türkiye’de değil, ABD’de sorgulanıyor. ABD yapması gerekeni yapmadı. Kendi güvenirliklerini de yitirmelerine yol açtı. Sayın Obama’nın ikinci döneminin politikasızlık üretmesi ABD’de tepki oluşturdu. Yeni dönemde ümit ederiz ki, yeni ABD yönetimi Suriye’yi doğru okur, başta Türkiye olmak üzere iyi bir istişareyle yapılması gerekenler yapılır.