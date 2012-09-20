Bakan Yılmaz: PKK'yı açılım da durdurmaz demokratikleşme de

Sivas'a gelen Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, terörün birilerinin nemalandığı, rantını yediği bir sektör haline geldiğini belirterek, "Terör örgütünü açılım da durdurmaz, demokratikleşme de" dedi.

Cumhuriyet Üniversitesi’nin yeni akademik yılı açılışına katılmak üzere Sivas’ta bulunan Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz , terörün birilerinin nemalandığı, rantını yediği bir sektör haline geldiğini ifade ederek, ‘Terörün gerekçesi olarak gösterilen talepler yerine getirmiş olsa bile terör örgütü hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam eder. Çünkü terör artık birileri için bir meslek, bir geçim kapısı, Kürt insanının sırtından rant yeme vasıtası haline gelmiştir.’ dedi.

PKK ’nın niyetini ‘üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek’ olarak niteleyen Yılmaz “Terör örgütünü açılım da durdurmaz, demokratikleşme de. Ancak şu noktayı özellikle vurgulamak gerekiyor, terör örgütünü açılım durdurmaz fakat onun insan kaynaklarını giderek azaltır, ona katılımı azaltır, uzun vadede de kurutur. Bugün sorun, terör örgütünün nasıl tasfiye edileceği sorunudur. Bugün sorun, tasfiye sonucunda örgüt yöneticileri olan tasfiye memurlarına ne pay verileceği sorunudur. Şundan emin olun ki milletten aldığı destekle bu hükümet milletin zerre kadar hakkına halel getirecek hiçbir çalışma yapmaz. Demokratikleşme yolunda atılan adımların terör örgütünün amacının üzüm yemek değil, bağcı dövmek olduğu gerçeğini yalın bir biçimde gözler önüne sermiş olması bile terörle mücadelenin psikolojik boyutu açısından önemli bir başarıdır. Bugün artık terörün Kürt insanının menfaati ve huzurunun değil birilerinin rant heveslerinin olduğu gün gibi ortaya çıkmıştır" diye konuştu.

Devletin karşısına silahla çıkan cevabı silahla alacak

PKK'nın taşeron olarak kullanıldığını ve Türkiye ’ye karşı operasyon yapıldığını belirten Yılmaz, "Bu örtülü operasyonları yürütenler kendi elemanlarıyla Türkiye ’ye karşı bir terör eylemi yapmak isteseler her profesyonel elemanın onlara maliyeti en az 5 ila 10 bin dolar tutar. Ama bu ülkenin veya komşu ülkelerdeki eğitimsiz ve dünyadan habersiz Kürt çocuklarını alıp kullandıklarında, onlara aylık maliyeti 50 bilemediniz 100 dolardır” dedi.