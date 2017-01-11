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BBC Türkçe

Milli Savunma Bakanı Işık: Türk askerinin Başika'daki varlığı zorunluluk

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "Musul'da ve Başika'da Türk askerinin varlığı bir keyfiyet değil zorunluluktur" dedi.

11 Ocak 2017 17:47

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "Musul'da ve Başika'da Türk askerinin varlığı bir keyfiyet değil zorunluluktur" dedi.

Kırıkkale'de Milli Piyade Tüfeğinin Teslim Töreni'nde konuşan Işık, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünün bölgeden temizlenmesinin ve Musul'un tekrar güvenli hale gelmesinin, Türkiye'nin güvenliği açısından da önemli olduğunu vurguladı.

Milli Savunma Bakanı aynı zamanda Türk askerinin Başika kampında büyük hizmet verdiğini söyleyerek, '700'ün üstünde terörist etkisiz hale getirildi' diye konuştu ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başika Kampı'nın amacı DAEŞ'in bölgeden tamamen temizlenmesi ve bölgede başta PKK ve PYD olmak üzere hiçbir terör örgütünün kalmamasıdır. Bu sağlandıktan sonra Irak ve Türkiye tekrar Başika konusunu oturup değerlendirecek...

"Türkiye'nin Irak'ın toprak bütünlüğünde ve egemenliğine saygısı konusunda Irak'ın hiçbir endişesi olmasın."

Türkiye'nin Musul yakınlarında bulunan Başika Kampı'ndaki askeri varlığı ve Musul'un IŞİD'den geri alınmasını amaçlayan operasyon kapsamında IŞİD güçlerini topçu atışlarıyla vurması Ankara ile Bağdat'ı karşı karşıya getirmişti.

Irak, Türkiye'nin Musul operasyonuna katılmasına karşı çıkarken, Ankara ise hem sahada hem de operasyon sonrası diplomatik görüşmeler için masada olacağını söylemişti.

Irak Başbakanı Haydar El İbadi, "Türk tarafından pek çok kez Irak'ın işlerine karışmamalarını istedik. Türklerin macerasının bölgesel bir savaşa dönüşmesinden korkuyorum" demişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise bu açıklamaya karşı çıkarak Türk ordusunun gerektiği kadar kampta kalacağını söylemişti.

Son olarak Başbakan Binali Yıldırım ise Irak ziyaretinde Haydar El İbadi ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, Başika ile ilgili olarak "Bu konuyu bir şekilde dostane çözüme ulaştıracağız" demişti.

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