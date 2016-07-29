Milli Savunma Bakanı: Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı kapatıldı

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "15 Temmuz darbe girişimi öncesinde TSK'da tasfiye konusunda bir hazırlık vardı. Cumhurbaşkanımız bazı sebeplerden dolayı tasfiyeyi daha önce yapamadı" dedi. Bakan Işık, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nın kapatıldığını, üst düzey isimleri koruyacak bir birim oluşturulacağını söyledi.



"YAŞ'ta tasfiye yapılacağını öğrendiler" diyen Işık, "Tasfiye konusunda Cumhurbaşkanızın kaldığı otelde bir gün önce ciddi bir çalışma yapmıştık. İkincisi de hakim ve savcılarla ilgili bir kanun çıktı o yürürlüğe girince yargıdan tasfiye edileceklerini görünce bu darbeyi biraz öne çekmek zorunda kaldılar" ifadelerini kullandı. Işık, 2000-2014 arasında askeri lise giriş sınavlarının sorularının çalındığı kanaatinde olduklarını da açıkladı.

Işık, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Orgeneral İhsan Uyar ve EDOK Komutanı Orgeneral Kamil Başoğlu'nun istifalarına ilişkin olarak, "İki orgeneralin YAŞ'a girmesi istenmedi, istifa ettiler" açıklaması yaptı.

Bakan Işık, 'cuntanın liderliği' suçlamasıyla tutuklanan eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk'ün darp görüntüleri ve ifadelerine ilişkin olarak, "Benim ulaştıuğım bilgilerle gözaltı görüntüleri arasında çelişkiler var. Akın Öztürk'le ilgili görüntülere de, ifadelere de biraz temkinli yaklaştım. Yargının bu konuyu tüm açıklığı ile ortaya çıkaracağına inanıyorum. Nerede ve ne zaman o darbelerini aldığını bilmiyorum. Akın Öztürk bu işin çözümünde kilit isim" diye konuştu.

NTV canlı yayınında Funda Görey'in sorularını yanıtlayan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

YAŞ kararları ile tüm kuvvet komutanları görevlerine devam ediyor. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra bu karar nasıl alındı?



Türkiye'de YAŞ ile ilgili farklı bilinenler var. YAŞ'ın kanunda verilen yetkisi danışma organı olması ikincisi albaylıktan generalliğe terfi ettirilecek ve generalliğe yükselecek asker kişilerin terfisine karar veriyor. YAŞ bir atama organı değil. Dünkü YAŞ'ın gündeminde olan konular kuvvet komutanlarının ve genelkurmay başkanının devam edip etmemesi değildi. Dünkü YAŞ ile bugünkü gazete manşetleri arasında fark var. Bu komuta kademesiyle ilgili oramaril Bülent Bostanoğlu'nun görev süresi 30 Ağustos'ta doluyordu görev süresinin 1 yıl uzatılmasına karar verildi. Benim başbakanın ve cumhurbaşkanın imzasıyla uzatıldı bu dahi dünkü YAŞ'ta görüşülmedi. Kuvvet komutanlarının görevlerine devam edip etmemesi YAŞ'ın konusu değil. Cumhurbaşkanımız daha önce ifade etti 'Dere geçilirken at değiştirilmez' ben de merak ettim Fransızlar nasıl çevirdi diye siyasi olarak sorunun cevabı bu dere değiştirilirken at değiştirilmez.

Komutanlar usulen istifalarını sundu mu?



YAŞ'ın gündeminde bunlar olmadığı için bilgimiz dahilinde gelişme bir şey olmadı. İstifa açıklaması bize gelmedi.

Son ihraçlar çok tartışılıyor. Bin 684 ordu mensubu ihraç edildi. Darbeci askerlerin TSK'nın personel mevcudunun 1.5'una denk geldiğine ilişkin açıklama için ne söyleyeceksiniz?



Generallerin yüzde 50'den fazlası bu darbe girişimine müdahil olmuşlar bazıları direkt girmiş bazıları görevini yapmamış.

Askeri okulların kapatılması

2000'den 2014 yılına kadar soruların çalındığı kanaatindeyiz. 2014 yılındaki skandal sonrası yapı değişince soruıarı çalamamışlar yüksek puanla askeri liselere girme hakkı kazananları da mülakatta elemiştir. Kurumsal zaaf var, çalışmalar devam ediyor. TSK içindeki habis uru temizlemek birinci görevimiz. TSK ve Milli Savunma Bakanlığı'nın yeniden yapılandırılmaya ihtiyacı var.

Genelkurmay Başkanlığı'nın Cumhurbaşkanlığı'na bağlanması konusu...

Bizim sistemimizde anayasamıza göre ordunun başkomutanı Cumhurbaşkanıdır. Artık Cumhurbaşkanı'nı halk seçiyor Genelkurmay Başkanlığı'nın Cumhurbaşkanımıza bağlanması daha doğru olur. Kuvvet komutanlarının da Milli Savunma Bakanlığına bağlanması doğru olur.

"Özel kalem müdürüm firarda"

Özel kalem müdürünüz Kurmay Albay Tevfik Gök'ün durumu nedir?

Gözaltına alınmış bırakılmış şu anda firarda.

197 general ve amiral TSK dışında fakat 99 terfi oldu 227'ye düşmüş gözüküyor general amiral sayısı.

TSK'da general sayısı zaten fazlaydı. General sayısının fazla olduğu konuşuluyordu uzun süredir.



İlk defa korgeneral ataması gördük...



Ordu komutanı illa orgeneral olur diye bir şey yok.

İhraçlarda neden yoktular...

Darbeye karışanlarla ilgili soruşturma henüz tamamlanmadı. İkinci bir liste var onları da göndereceğiz içinde bu yaverler de var. Darbeye katılan hiçbir teröristi TSK içinde barındırmayacağız.

Herkesi suçlamak haksızlık olur. 15 Temmuz'u bir sadece vak'a bazında değerlendirirsek yanılırız. Gerek şart ama yeter şart değil. Sebeplerine temellerine inmek neden böyle oldu? 60'da 80'de oldu neden böyle oluyor sorusuna köklü cevaplar getirmek zorundayız. Buna çalışıyoruz.

Ordunun envanterindeki tanklar uçaklar nasıl etkilendi?

Kullanılamaz durumda olan helikopter uçak yok kayıp helikopter uçak da yok.

Kayıp firari ordu mensubu var mı?

Var. Özel kalem müdürüm gibi.. Firarda olanların listesi Genelkurmay'da.

1 numara tespit edilebildi mi?



Onlarda hiyerarşi bizim bildiğimiz değil astsubaya paşa lakabı takmışlar generaller ondan emir alıyor. Darbeyi kimin yönettiğini biliyoruz. Akıncı'da yöneten isimler var. Bir tane tümgeralle üç tane tuğamiral tuğgeneralin yönettiğni biliyoruz. Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık'a diyorlar ki ne işin vardı Akıncı Üssü'nde 'Merak ediyordum görmemiştim görmeye geldim diyor. Bu yapının 1 numarası Pensilvanya'daki o kişi.

Pilot açığı olur mu?

Hava Kuvvetlerimiz bir zaaf yaşamayacak. Ayrılan pilotların geri dönme talebi var. İstifa edip gidenlerin dönme talebi var.

Bu yapının baskıları sonucunda askeri okullardan ayrılanların yaşadıkları haberlerini yapıyoruz. Devlete ödedikleri tazminatlar var.

Bu konuda çalışmayı tamamladık. Birkaç alternatifli çalışmamız var. O arkadaşlarımızın sorunlarını çözecek düzenlemeyi sağladık. Geri dönmelerde dikkatli olmamız gerekiyor. Tazminat konusunda çalışma yaptık. Geçmişe dönük bir düzenlemeyi hazırladık ama kapsamını başbakanımız ve maliye bakanımızla istişare ile belirleyeceğiz.

"Muhafız Alayı kapatıldı"

Yaverlik uygulaması kaldırılacak mı?



Cumhurbaşkanmımız yaver kullanmak istemiyor ben de bazen askeri törenlerde ihtiyaç oluyor. Asker askerlik işine odaklansın. Yaver olsun mu olmasın mı noktasına gelemedik.

Muhafız alayı kapatılacak mı?



Muhafız alayı kapatıldı zaten. Sayın cumhurbaşkanımızı da sayın başbakanımızı da üst düzey devlet görevlilerini koruyacak bir birim olacak ama bu birimin yapısı nasıl olacak, kime bağlı olacak, hangi hiyerarşi içinde hareket edecek onlar çalışılıyor

Kayıp askerler risk yaratıyor mu?



Onlardan ziyade bireysel olarak bir şey olabilir mi endişesi olur. Kitlese darbe girişimi daha olmaz ama bireysel girişime tedbirli olmalı.

Akın Öztürk'ün gözaltı görüntülerini izlediğinizde ne düşündünüz?



Bilgilerimle gözaltı görüntüleri arasında çelişki gördüm. Biraz şüpheyle yaklaştığım. Öztürk'ün ifadelerine de... Çözümün kilit isimlerinden birinin Akın Öztürk olduğunu düşünüyorum.Temkinli yaklaşıyorum nerede ve ne zaman o darbeleri aldığını bilmiyorum.

"Darbe girişimi öncesi TSK'da tasfiye hazırlığı vardı"

Birinci kahraman millet ikinci kahraman Cumhurbaşkanımız Erdoğan üçüncü kahraman Başbakanımız ve hükümettir. Bu 3 unsur birleşince bu darbe başarısız oldu. Halk sokağa çıkınca bunların hesabı şaştı. Türkiye 50 yılını kurtardı.

Bir hazırlık vardı. Cumhurbaşkanımız bazı sebeplerden dolayı tasfiyeyi daha önce yapamadı. YAŞ'ta tasfiye yapılacağını öğrendiler. Tasfiye konusunda Cumhurbaşkanızın kaldığı otelde bir gün önce ciddi bir çalışma yapmıştık. İkincisi de hakim ve savcılarla ilgili bir kanun çıktı o yürürlüğe girince yargıdan tasfiye edileceklerini görünce bu darbeyi biraz öne çekmek zorunda kaldılar.