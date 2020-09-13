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Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Kaş'a ziyaret: İsteklerimiz ve taleplerimiz karşılandığı takdirde diyalogdan yanayız

13 Eylül 2020 11:14

Millî  Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, Antalya'nın Kaş ilçesine gitti.

Ankara - Atina hattında  Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilim sonrası Kaş adasının karşısındaki Yunanistan'a ait Meis adası tartışma konusu olurken, MSB Bakanı Akar ve TSK'nın komuta kademesi bölgeye gitti.

Akar "Biz barıştan yanayız. İsteklerimiz ve taleplerimiz karşılandığı takdirde diyalogdan yanayız" dedi.

Bakan Akar ve TSK komuta kademesi, Antalya’nın Kaş Kaymakamlığı'nı ziyaret edecek Heyet daha sonra, Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker'i anma törenine katılacak.

 

 

 

 

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